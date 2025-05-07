Kainat'ın İmzası Ressam Akın Ekici'nin Tablolarında

Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında pek çok grupta, karma sergide ve sanat fuarlarında yer alan Akın Ekici şimdiye değin İstanbul, İzmir, Ankara, Moğolistan, Gürcistan ve ABD’de olmak üzere on iki kişisel sergi gerçekleştirmiştir. Ekici aynı zamanda dünyaca ünlü ressamların eserlerinin bulunduğu Moğolistan Milli Modern Sanatlar Galerisi Daimî Sergi Koleksiyonu'na eseri kabul edilen ilk Türk ressam olma gururunu bizlere yaşatmıştır. BERSAV Bergama Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 2021 yılı Sanat Ödülüne, 2022 yılına ise, İstanbul Sanat Kültür Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi ve Artshop Yayıncılık tarafından Dünya Sanat Günü Onur Ödülü’ne layık görülerek başarılarını bir üst noktaya taşımıştır.

Şimdi gelelim onu alanında eşsiz yapan imzaya;

Gelin ilkin en önceye gidelim…

Her şeyin o ilk hareketle başladığı noktaya gidelim!

Hiçliğin içinde bir hiçlik nur olmaya karar verdi. Nur ışık oldu, büyüdü, hareketlendi ve form oluşturdu. Mana böylece katılaştı ve maddeye döndü, yeni formlar oluşmayı sürdürdü. Zaman içinde yıldızlar, kuasarlar, kara delikler, dağlar, denizler, çiçekler, böcekler, ciğerimize nefes olan hava, damarlarımızda dolanan kan vs. ortaya çıktı.

Birbirinden farklı maddeler lakin bir o kadar da aynı…

Aynılık

Her birinde aynı sanatçı, aynı imza!

Fraktallar!

Peki, nedir bu fraktallar?

Aslında sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun.