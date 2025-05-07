Kainat'ın İmzası Ressam Akın Ekici'nin Tablolarında
Nedir bu “Kainat’ın imzası”? Detaylara başlamadan önce gelin birlikte ressam Akın Ekici’yi biraz tanıyalım.
Akın Ekici, ressam Prof. Devrim Erbil’in öneri ve değerlendirmeleri doğrultusunda Türk resim sanatında kendi yolunu çizmiş, gelenekseli çağdaşla harmanlayan ve bu sentezle özgün bir sanatsal ifade geliştiren kıymetli bir sanatçıdır. Kendisi bu yolculukta bizi sonsuz fraktalların renkli dünyasında büyüleyici bir gezintiye çıkarır. İlle de fraktallar ile geleneksel motifler ve yerel dokuları modern ve evrensel bir perspektifle yoğurarak eserlerine taşıyan Ekici, kendine özgü olarak geliştirdiği spatula tekniği ile çok katmanlı ve çok renkli kalın boya kullanımıyla, resimlerinde derinliği ve canlılığı yansıtan soyut eserler üretmektedir.
Seni sen yapan DNA’da, atomaltı parçacıklarda, doğada kısacası her an her yerde. Bir nevi Kainat’nın imzası.
Güzel bir örnek vereyim mi? Kendi soğuk lakin izledikçe içimizi ısıtan Kar taneleri…
Canlılardaki dolaşım ve solunum sistemi bile fraktaldır.
Usta ressam dahiyane bir fikirle bu imzayı kendi imzasıyla birlikte tablolarına nakşediyor.
Sergi ile ilgili bilgileri heyecanla sizlerle paylaşıyor, zaman ve mekanın muhteşem döngüsünde görüşmek üzere diyorum.
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