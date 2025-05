Kainat'ın İmzası Ressam Akın Ekici'nin Tablolarında

Estetiğin matematiksel kodu.

Altın oranın hayat bulmuş hali.

Bu sebepten, insan esasen içi içe geçmiş düşüncelerden, duygulardan, eylemlerden, farklı kişilik yapılarından oluşmuş fraktallardan meydana gelen bir varlıktır. İç içe, farklı ama bir o kadar da aynı…

Atomdan, hatta atom altı parçacıklardan kâinata kadar her şey belli bir matematik ölçüsünde tasarlanmıştır. Bu tasarım; kimi zaman yaygın olarak kullanılan matematik ve fizik formülleri ile açıklanırken bazen de hali hazırdaki bilgi ve tecrübe bu durumu tanımlamaya yetmez. Fraktallar, büyükten küçüğe birbirine benzeyen birçok geometrik şeklin oluşturduğu, sonsuzluğa doğru giden, kompleks ve göz kamaştırıcı şekillerdir. Kendine benzer bir cisimde cismi oluşturan parçalar ya da bileşenler cismin bütününe benzer. Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen ölçeklerde yinelenir ve tümüyle soyut nesnelerde sonsuza değin sürebilir; öyle ki, her parçanın her bir parçası büyütüldüğünde, yine cismin bütününe benzer.