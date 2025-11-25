Kafanı Resetlemek İçin Yağmurlu Günlerde Dinlenecek Parçalar
Bazı günler var ya... Ne kalabalıklar iyi geliyor, ne battaniye yeterince sarıyor. Sadece cama vuran yağmurun ritmini dinlemek, biraz sessizleşmek ve düşüncelerin içinde kaybolmak istiyorsun. O anlarda bir playlist açarsın, müzikle birlikte hem geçmişini hem de kendini yeniden dinlersin. İşte o günler için geldi bu liste: Kafanı resetleyecek, kalbini yumuşatacak, yağmurun sesiyle kusursuz bir uyum yakalayacak şarkılar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Lumineers - Ophelia
2. Sparks - Coldplay
3. TV Girl - Lovers Rock
4. Bon Iver & St. Vincent - Roslyn
5. FKJ - Ylang Ylang
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tamino - Habibi
7. Big Black Car - Gregory Alan Isakov
8. Mazzy Star - Fade Into You
9. Stormy Weather - Etta James
10. Chet Baker - I fall in love too easily
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Blanco White - The Lily
12. Cheers Darlin' - Damien Rice
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın