Kafanı Resetlemek İçin Yağmurlu Günlerde Dinlenecek Parçalar

Ceren Özer
25.11.2025 - 19:46

Bazı günler var ya... Ne kalabalıklar iyi geliyor, ne battaniye yeterince sarıyor. Sadece cama vuran yağmurun ritmini dinlemek, biraz sessizleşmek ve düşüncelerin içinde kaybolmak istiyorsun. O anlarda bir playlist açarsın, müzikle birlikte hem geçmişini hem de kendini yeniden dinlersin. İşte o günler için geldi bu liste: Kafanı resetleyecek, kalbini yumuşatacak, yağmurun sesiyle kusursuz bir uyum yakalayacak şarkılar…

1. The Lumineers - Ophelia

2. Sparks - Coldplay

3. TV Girl - Lovers Rock

4. Bon Iver & St. Vincent - Roslyn

5. FKJ - Ylang Ylang

6. Tamino - Habibi

7. Big Black Car - Gregory Alan Isakov

8. Mazzy Star - Fade Into You

9. Stormy Weather - Etta James

10. Chet Baker - I fall in love too easily

11. Blanco White - The Lily

12. Cheers Darlin' - Damien Rice

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
