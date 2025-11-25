Kafanı Resetlemek İçin Yağmurlu Günlerde Dinlenecek Parçalar

Bazı günler var ya... Ne kalabalıklar iyi geliyor, ne battaniye yeterince sarıyor. Sadece cama vuran yağmurun ritmini dinlemek, biraz sessizleşmek ve düşüncelerin içinde kaybolmak istiyorsun. O anlarda bir playlist açarsın, müzikle birlikte hem geçmişini hem de kendini yeniden dinlersin. İşte o günler için geldi bu liste: Kafanı resetleyecek, kalbini yumuşatacak, yağmurun sesiyle kusursuz bir uyum yakalayacak şarkılar…