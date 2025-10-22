Kafa Karıştırıcı Fen Sorularında %80'den Fazla Doğru Yapmak Çok Zor!

Fen Bilimleri’ni iyi bildiğini mi düşünüyorsun? Peki, LGS sorularını çözebilecek kadar mı? Bu testte seni geçmiş yılların LGS sınavlarından esinlenen sorular bekliyor! Işık, hücre, enerji dönüşümü, DNA, kuvvet, maddenin tanecikli yapısı… Hepsi burada!

Kendine güveniyorsan başla!