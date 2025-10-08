Kadınların Geri Planda Kaldığını ve Kalacağını Söyleyen Kullanıcıya Ağzının Payını Veren Güzel Kadınlar
Kadına şiddet, yalnızca fiziksel şiddetten ibaret değil. Son olarak TÜİK'in açıkladığı verilere göre ülkemizde kadınların 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ise ekonomik şiddete maruz kalıyor. Kadınlar hem yakın çevrelerinden hem de toplumdan farklı şekillerde şiddet görebiliyor. Maalesef dilimize yerleşen bazı söylemler de farkında olmadan bu şiddeti meşrulaştırıyor.
Bir X kullanıcısının kadınlara yönelik yaptığı paylaşım da tepkilere neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlgili paylaşım şöyleydi ve kullanıcı kadınların en büyük imtihanının "geri planda kalmayı sindirebilmek" olduğunu söyledi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepinizle gurur duyuyoruz! 💪🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın