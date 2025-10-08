onedio
Kadınların Geri Planda Kaldığını ve Kalacağını Söyleyen Kullanıcıya Ağzının Payını Veren Güzel Kadınlar

Dilara Bağcı
08.10.2025 - 19:58

Kadına şiddet, yalnızca fiziksel şiddetten ibaret değil. Son olarak TÜİK'in açıkladığı verilere göre ülkemizde kadınların 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ise ekonomik şiddete maruz kalıyor. Kadınlar hem yakın çevrelerinden hem de toplumdan farklı şekillerde şiddet görebiliyor. Maalesef dilimize yerleşen bazı söylemler de farkında olmadan bu şiddeti meşrulaştırıyor. 

Bir X kullanıcısının kadınlara yönelik yaptığı paylaşım da tepkilere neden oldu.

İlgili paylaşım şöyleydi ve kullanıcı kadınların en büyük imtihanının "geri planda kalmayı sindirebilmek" olduğunu söyledi;

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
Hepinizle gurur duyuyoruz! 💪🏻

twitter.com

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
