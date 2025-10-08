Her Şeyleri Farklı: Z Kuşağının "Bedava Yemek" İçin Flört Ettiği Araştırmayla Kanıtlandı!

Newsweek, Intuit'in Z kuşağı üzerine yaptığı yeni bir araştırmayı aktardı. Bu araştırmaya göre Z kuşağının üçte biri yalnızca 'bedava yemek' için flörtleşiyor. Bu da, Z kuşağının flört ederken kalplerini değil midelerini düşündüğü anlamına geliyor!

Z kuşağı için 'flört' kavramı her zaman daha farklı algılandı. Y kuşağında popüler olan flört uygulamaları Z kuşağı tarafından pek de tutulmadı. Tüm bunlara ek olarak Z kuşağının daha fazla deneyimlediği ekonomik sıkıntılar, yüksek maliyetler, eğitim ve kariyer problemleri, gençleri romantizmden çok maddiyata yönlendiriyor.

Maddi sıkıntılar, Z kuşağının nasıl flört edeceğini belirliyor. Araştırmanın sonucuna göre Z kuşağının yüzde 58'i maddi sıkıntılar yüzünden flört etmeyi bırakıyor, yüzde 31'i de sadece 'bedava yemek' için flört ediyor. Bu araştırmanın 18-28 yaş aralığındaki Z kuşağı, 29-44 yaş aralığındaki Y kuşağı ve 45-60 yaş aralığındaki X kuşağından toplam 1.500 kişiyle yapıldığını da belirtelim.