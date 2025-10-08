onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Şeyleri Farklı: Z Kuşağının "Bedava Yemek" İçin Flört Ettiği Araştırmayla Kanıtlandı!

Her Şeyleri Farklı: Z Kuşağının "Bedava Yemek" İçin Flört Ettiği Araştırmayla Kanıtlandı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 17:46

Kuşaklar arasındaki farklar özellikle son zamanlarda oldukça aşikar. Z kuşağının büyümesi ve iş hayatına atılmasıyla Y kuşağıyla olan farkları da iyice görünür oldu. Fakat kuşaklar arasındaki farklar sadece kariyer alanında önümüzde çıkmıyor. 

Newsweek'in haberine göre Intuit yeni bir araştırma gerçekleştirdi ve araştırmada Z kuşağının 'bedava yemek' için flört ettiği ortaya çıktı!

Kaynak: Newsweek

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bedava yemek" için flört ediyorlar!

"Bedava yemek" için flört ediyorlar!

Newsweek, Intuit'in Z kuşağı üzerine yaptığı yeni bir araştırmayı aktardı. Bu araştırmaya göre Z kuşağının üçte biri yalnızca 'bedava yemek' için flörtleşiyor. Bu da, Z kuşağının flört ederken kalplerini değil midelerini düşündüğü anlamına geliyor! 

Z kuşağı için 'flört' kavramı her zaman daha farklı algılandı. Y kuşağında popüler olan flört uygulamaları Z kuşağı tarafından pek de tutulmadı. Tüm bunlara ek olarak Z kuşağının daha fazla deneyimlediği ekonomik sıkıntılar, yüksek maliyetler, eğitim ve kariyer problemleri, gençleri romantizmden çok maddiyata yönlendiriyor.

Maddi sıkıntılar, Z kuşağının nasıl flört edeceğini belirliyor. Araştırmanın sonucuna göre Z kuşağının yüzde 58'i maddi sıkıntılar yüzünden flört etmeyi bırakıyor, yüzde 31'i de sadece 'bedava yemek' için flört ediyor. Bu araştırmanın 18-28 yaş aralığındaki Z kuşağı, 29-44 yaş aralığındaki Y kuşağı ve 45-60 yaş aralığındaki X kuşağından toplam 1.500 kişiyle yapıldığını da belirtelim.

Peki gelecekte ne olacak?

Peki gelecekte ne olacak?

9i Capital Group'un CEO'su ve 9innings podcast'inin sunucusu Kevin Thompson, Newsweek'e verdiği demeçte, “Hepimiz dürüst olabiliriz, Z kuşağı, randevu karşılığında bedava yemek yiyen tek kuşak değil ve sonuncu da olmayacaklar” dedi. Thompson, ayrıca geleceğe yönelik endişelerini de şu sözlerle aktardı: “İnsanlar, çıkar sağlandığını düşündükleri için daha az flört ediyor ve bu durum evlilik ve aile kurma yaşını öteliyor. Bu gecikme sadece kültürü değil, ekonomik davranışları da etkiliyor; hane halkı oluşumu yavaşlıyor ve harcama alışkanlıkları değişiyor.”

Başka bir araştırma ise Z Kuşağı’nın beşte birinin flört uygulamalarını “sağlıksız” olarak tanımladığını, dörtte birinin ise eşleşmelerini “kaba” veya “garip” olarak nitelendirdiğini ortaya koymuştu.

Bakalım ileride Z kuşağı evlilik hayatına daha çok atılmaya başlayınca neler yaşanacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Chris_Kyle

Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur.👏👏👏🥇🎇🎇🎇🎇