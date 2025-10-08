Yayıncı HasanAbi'nin Köpeğine Şok Tasmasıyla Elektrik Verdiği İddiasına Tepki Yağdı

Twitch yayıncısı HasanAbi, köpeği Kaya’ya kötü muamele edildiği iddialarını yalanladı. Viral bir videoda Kaya’nın yataktan inerken çıkardığı sesin şok tasmasından değil, küçük bir aksilikten kaynaklandığını belirtti. Yatağa takıldığı için huzursuzluktan ses çıkardığını iddia eden HasanAbi 'tüm bunlar akıl dışı' dedi.

HasanAbi, sosyal medyada yayılan şok tasması söylentilerini mizahi bir dille reddederek, köpeğinin gayet iyi bakıldığını ve sevildiğini vurguladı. Olay, izleyiciler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.