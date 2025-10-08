onedio
Yayıncı HasanAbi'nin Köpeğine Şok Tasmasıyla Elektrik Verdiği İddiasına Tepki Yağdı

Yayıncı HasanAbi'nin Köpeğine Şok Tasmasıyla Elektrik Verdiği İddiasına Tepki Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 18:32

Twitch yayıncısı Hasan “HasanAbi” Piker, köpeği Kaya’ya kötü muamele ettiği iddialarıyla sosyal medyada büyük tepki topladı. Canlı yayından kesilen kısa bir videoda, HasanAbi’nin Kaya’ya “geri git ve dur” dediği sırada köpeğin hafifçe bağırdığı görülüyordu. Bu anlar hızla yayılarak izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı.

Bazı içerik üreticileri ve yayıncılar, HasanAbi’yi şok tasması kullanmakla suçladı. H3 Podcast sunucusu Ethan Klein ve Twitch yayıncısı xQc, klibi inceleyerek HasanAbi’nin köpeğe şok verdiğini öne sürdü. Öte yandan John “Tectone” ise HasanAbi’nin köpeğini “daha sevimli görünmek için bir aksesuar gibi kullandığını” iddia etti.

HasanAbi ise iddiaları akıl dışı olarak niteledi.

O anlar yayına da böyle yansıdı:

HasanAbi iddiaları yalanladı ve yaşananları "akıl dışı" olarak yorumladı.

HasanAbi iddiaları yalanladı ve yaşananları "akıl dışı" olarak yorumladı.

Twitch yayıncısı HasanAbi, köpeği Kaya’ya kötü muamele edildiği iddialarını yalanladı. Viral bir videoda Kaya’nın yataktan inerken çıkardığı sesin şok tasmasından değil, küçük bir aksilikten kaynaklandığını belirtti. Yatağa takıldığı için huzursuzluktan ses çıkardığını iddia eden HasanAbi 'tüm bunlar akıl dışı' dedi. 

HasanAbi, sosyal medyada yayılan şok tasması söylentilerini mizahi bir dille reddederek, köpeğinin gayet iyi bakıldığını ve sevildiğini vurguladı. Olay, izleyiciler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.

