Yayıncı HasanAbi'nin Köpeğine Şok Tasmasıyla Elektrik Verdiği İddiasına Tepki Yağdı
Twitch yayıncısı Hasan “HasanAbi” Piker, köpeği Kaya’ya kötü muamele ettiği iddialarıyla sosyal medyada büyük tepki topladı. Canlı yayından kesilen kısa bir videoda, HasanAbi’nin Kaya’ya “geri git ve dur” dediği sırada köpeğin hafifçe bağırdığı görülüyordu. Bu anlar hızla yayılarak izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı.
Bazı içerik üreticileri ve yayıncılar, HasanAbi’yi şok tasması kullanmakla suçladı. H3 Podcast sunucusu Ethan Klein ve Twitch yayıncısı xQc, klibi inceleyerek HasanAbi’nin köpeğe şok verdiğini öne sürdü. Öte yandan John “Tectone” ise HasanAbi’nin köpeğini “daha sevimli görünmek için bir aksesuar gibi kullandığını” iddia etti.
HasanAbi ise iddiaları akıl dışı olarak niteledi.
O anlar yayına da böyle yansıdı:
HasanAbi iddiaları yalanladı ve yaşananları "akıl dışı" olarak yorumladı.
