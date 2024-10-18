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Kadın Girişimciler İçin E-ihracatta Devrim: İhracatçı Kadınlar Derneği ile Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Kadın Girişimciler İçin E-ihracatta Devrim: İhracatçı Kadınlar Derneği ile Yeni Bir Dönem Başlıyor!

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Onedio Content - Onedio Editörü
18.10.2024 - 21:31

İhracatçı Kadınlar Derneği, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Kadınlar İçin İhracat Akademisi” programı başlattı.

Türkiye’de sürdürülebilirlik ilkesi ile ilk kez gerçekleşecek olan proje, kadın girişimcilerin e-ticaret ve e-ihracat ekosistemindeki etkilerini artırmayı ve bu alandaki cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim ve destek programı sunuyor.

QNB’nin değerli desteğiyle başlatarak kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve e-ihracat alanında aktif bir rol almalarını sağlamayı hedefliyor.

Kadın Girişimcilerin E-ihracatta Güçlü Bir Yer Edinmesi Neden Önemli?

Kadın Girişimcilerin E-ihracatta Güçlü Bir Yer Edinmesi Neden Önemli?

İhracatçı Kadınlar Derneği, Türkiye’de kadın girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışındaki e-ticaret alanında etkin rol oynamasını sağlamak amacıyla kurulan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. 

İhracatçı Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Küçük, ihracatçı Kadınlar Derneği kuruluşunu ve Kadınlar için İhracat Akademisi projenin hedefini şu cümleler ile anlattı.

İhracatçı Kadınlar Derneği: Kadınlar İçin İhracat Akademisi ile Geleceği Şekillendiriyor

İhracatçı Kadınlar Derneği: Kadınlar İçin İhracat Akademisi ile Geleceği Şekillendiriyor

İhracatçı Kadınlar Derneği, Türkiye'de yurt içi ve yurt dışı e-ticarette aktif rol alan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla kurulmuş ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin temelleri, kadınların ekonomik özgürlüğünü ve dolayısıyla ülke ekonomisini güçlendirme misyonu üzerine atılmıştır. Sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlanmasında en etkili kanalın lokasyondan bağımsız ilerleyebilen e-ticaret ve e-ihracat olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, iş ortaklarımızla birlikte temel prensibimiz, Türkiye girişimcilik ekosisteminde kadın girişimcilerin sayılarının artması ve rollerinin daha etkin hale getirilmesidir.

Bugüne kadar +5.000 kadın girişimci, kooperatif ve kadın birliğine A’dan Z’ye e-ticarette tam destek sağladık, ürünlerini pazar yerlerine açtık. Ayrıca +1.000 kadın girişimci markasının uluslararası ticaret ağını yöneterek onların küresel arenada yer almalarına yardımcı olduk.

Kadınlar İçin İhracat Akademisi, e-ticaret sektöründeki tüm hizmet sağlayıcıları tek bir çatı altında toplayan ilk proje olma özelliği taşıyor. Ekonomide cinsiyet eşitsizliğini azaltmak, sosyo-ekonomik sorunlara ihracat yoluyla çözüm sunmak, kadın girişimciliğin önündeki engeller hakkında farkındalık yaratmak, ulaşılabilir ve doğru kaynaklı eğitimler vermek, e-ticaret ve dijital sektörlerde istihdam yaratmak iş ortaklarımızla birlikte temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Kadınlar İçin İhracat Akademisi programını hazırlamak için büyük bir özveriyle çalıştık. Bu programdan 600’ün üzerinde kadın girişimcinin yararlanmasını hedefliyoruz. Program kapsamında başlangıç ve ileri seviye atölye çalışmaları yer alıyor. QNB ekipleri, eğitmenlerimiz ve mentorlerimizle birlikte, Türkiye’de ilk kez uygulanabilir ve sürdürülebilir bir müfredat oluşturduk. 

Programa dahil olan girişimci kadınlarımız, cinsiyet eşitliği temelinde kariyer koçluğu, rehberlik ve sosyal desteklere de ulaşabilecekler. Kadın ve genç nüfus oranını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir ve raporlanabilir çalışmalara imza atmaya kararlıyız.

İhracatçı Kadınlar Derneği olarak, Türkiye’de sosyal ve ekonomik eşitlik kuramında e-ticaretin önemine inanan tüm hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında birleştirici rol oynayacağımıza inanıyoruz.

Kadın Girişimcilere Stratejik Destek: Eğitim, Mentorluk, Finansal Destek ve Danışmanlık Programları: Kadınlar İçin İhracat Akademisi

Kadın Girişimcilere Stratejik Destek: Eğitim, Mentorluk, Finansal Destek ve Danışmanlık Programları: Kadınlar İçin İhracat Akademisi

Kadınlar İçin İhracat Akademisi, e-ticaret sektöründeki tüm hizmet sağlayıcılarını tek çatı altında toplayan yenilikçi bir projedir. Küçük, akademinin amaçlarını şu şekilde açıklıyor: “Ekonomide cinsiyet eşitsizliğini azaltmak, sosyo-ekonomik sorunlara ihracat yoluyla çözüm sunmak, kadın girişimciliğin önündeki engeller hakkında farkındalık yaratmak ve ulaşılabilir eğitimler vermek temel amaçlarımız içerisinde yer alıyor.

Bu ortak hedefte sektördeki hizmet sağlayıcıları kadın girişimciler için bir araya getiriyoruz.

Eğitim ve Destek Programları

Programa katılan kadın girişimciler, cinsiyet eşitliği temelinde kariyer koçluğu, rehberlik ve sosyal destek hizmetlerine de ulaşabilecekler. İlk iki haftada 100 kadının dahil olduğu İhracat Akademisinde ve 6 aylık çalışma programında 600’ ün üzerinde kadın girişimci ile e-ihracat alanında projeler geliştirileceği belirtilmektedir. 

Yeni Başvurular İçin Bilgi

Eğitim programlarına katılmak isteyenler için yeni başvurular www.ikade.org.tr adresinden gerçekleştirilebilir. Siz de e-ihracatta güçlü bir konuma ulaşmak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz!

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