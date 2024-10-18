Kadın Girişimciler İçin E-ihracatta Devrim: İhracatçı Kadınlar Derneği ile Yeni Bir Dönem Başlıyor!

İhracatçı Kadınlar Derneği, Türkiye'de yurt içi ve yurt dışı e-ticarette aktif rol alan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla kurulmuş ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin temelleri, kadınların ekonomik özgürlüğünü ve dolayısıyla ülke ekonomisini güçlendirme misyonu üzerine atılmıştır. Sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlanmasında en etkili kanalın lokasyondan bağımsız ilerleyebilen e-ticaret ve e-ihracat olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, iş ortaklarımızla birlikte temel prensibimiz, Türkiye girişimcilik ekosisteminde kadın girişimcilerin sayılarının artması ve rollerinin daha etkin hale getirilmesidir.

Bugüne kadar +5.000 kadın girişimci, kooperatif ve kadın birliğine A’dan Z’ye e-ticarette tam destek sağladık, ürünlerini pazar yerlerine açtık. Ayrıca +1.000 kadın girişimci markasının uluslararası ticaret ağını yöneterek onların küresel arenada yer almalarına yardımcı olduk.

Kadınlar İçin İhracat Akademisi, e-ticaret sektöründeki tüm hizmet sağlayıcıları tek bir çatı altında toplayan ilk proje olma özelliği taşıyor. Ekonomide cinsiyet eşitsizliğini azaltmak, sosyo-ekonomik sorunlara ihracat yoluyla çözüm sunmak, kadın girişimciliğin önündeki engeller hakkında farkındalık yaratmak, ulaşılabilir ve doğru kaynaklı eğitimler vermek, e-ticaret ve dijital sektörlerde istihdam yaratmak iş ortaklarımızla birlikte temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Kadınlar İçin İhracat Akademisi programını hazırlamak için büyük bir özveriyle çalıştık. Bu programdan 600’ün üzerinde kadın girişimcinin yararlanmasını hedefliyoruz. Program kapsamında başlangıç ve ileri seviye atölye çalışmaları yer alıyor. QNB ekipleri, eğitmenlerimiz ve mentorlerimizle birlikte, Türkiye’de ilk kez uygulanabilir ve sürdürülebilir bir müfredat oluşturduk.

Programa dahil olan girişimci kadınlarımız, cinsiyet eşitliği temelinde kariyer koçluğu, rehberlik ve sosyal desteklere de ulaşabilecekler. Kadın ve genç nüfus oranını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir ve raporlanabilir çalışmalara imza atmaya kararlıyız.

İhracatçı Kadınlar Derneği olarak, Türkiye’de sosyal ve ekonomik eşitlik kuramında e-ticaretin önemine inanan tüm hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında birleştirici rol oynayacağımıza inanıyoruz.