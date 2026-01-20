Kaç Para Olduğunu Sordu: Elon Musk ve Ryanair Hesabı X'te Birbirine Girdi
Sosyal medya son zamanların en ilginç atışmalarından birine sahne oluyor. Elon Musk ve ekonomik uçuşlarıyla sektörde kendisine yer edinen, aynı zamanda sosyal medya kullanımıyla da öne çıkan Ryanair hesabı adeta sanal bir düelloya başladı. Havacılık sektörünün devlerinden Ryanair'ın CEO'su Michael O'Leary ve Elon Musk'ın atışması viral oldu.
Her şey Starlink üzerinden dönen bir tartışmayla başladı.
Elon Musk ünlü havacılık firmasının kendisini iğneleyen paylaşımına bir yanıt verdi.
Ardından Ryanair'ın başına bir Ryan koyacağını bunun onların kaderleri olduğunu söyledi.
Ünlü havayolu firmasının yanıtı ise sert oldu.
Paylaşım Musk'ın 2017 yılında yaptığı paylaşımı akıllara getirdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
