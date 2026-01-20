onedio
Kaç Para Olduğunu Sordu: Elon Musk ve Ryanair Hesabı X'te Birbirine Girdi

Kaç Para Olduğunu Sordu: Elon Musk ve Ryanair Hesabı X'te Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
20.01.2026 - 22:32

Sosyal medya son zamanların en ilginç atışmalarından birine sahne oluyor. Elon Musk ve ekonomik uçuşlarıyla sektörde kendisine yer edinen, aynı zamanda sosyal medya kullanımıyla da öne çıkan Ryanair hesabı adeta sanal bir düelloya başladı. Havacılık sektörünün devlerinden Ryanair'ın CEO'su Michael O'Leary ve Elon Musk'ın atışması viral oldu.

Her şey Starlink üzerinden dönen bir tartışmayla başladı.

Katıldığı bir programda Elon Musk'ın uydu teknolojisi Starlink'i neden uçaklarında kullanmayacağını anlatan O'Leary, Musk'ı aptal ve cahil olmakla suçladı. Onun havacılık hakkında bir şey bilmediğini iddia etti. Ancak Ryanair hesabı ve Elon Musk bir süredir atışıyordu.

Elon Musk ünlü havacılık firmasının kendisini iğneleyen paylaşımına bir yanıt verdi.

'Sizi satın almak kaç para?' sorusunu sordu.

Ardından Ryanair'ın başına bir Ryan koyacağını bunun onların kaderleri olduğunu söyledi.

Ünlü havayolu firmasının yanıtı ise sert oldu.

Firma Musk'ı kastederek 'Büyük İDİOT Koltuk Satışı' adında bir kampanya başlattı. 'Elon Musk almadan önce hemen rezervasyon yaptırın, yoksa o kapar' diye not düştü.

Paylaşım Musk'ın 2017 yılında yaptığı paylaşımı akıllara getirdi.

Paylaşım Musk'ın 2017 yılında yaptığı paylaşımı akıllara getirdi.

Tesla ve X CEO'su Musk o dönem Twitter'ı sevdiğini yazmış, bir kullanıcının 'O zaman satın al' sözleri üzerine 'Kaç para?' diye sormuştu. Musk bu paylaşımdan 5 yıl sonra platformu satın alıp ismini değiştirmişti.

