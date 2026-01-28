onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Japonya'daki İnşaatların Aşırı Detaycı Kurallarını Paylaşan Türk İşçi

Japonya'daki İnşaatların Aşırı Detaycı Kurallarını Paylaşan Türk İşçi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 00:11

İçerik Devam Ediyor

Japonya, hem gelenekleri hem de kurallarıyla bizleri oldukça şaşırtan bir ülke. Bu kez bir inşaatta çalışan Türk, Japonya'nın inşaat sahalarındaki kuralları paylaştı. Kurallardaki 'aşırı' detayların sizi de şaşırtacağından eminiz!

Kaynak: Instagram/murat.recepkirgil

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yan evin bahçesine basmak bile haneye tecavüz sayılıyor!

Yan evin bahçesine basmak bile haneye tecavüz sayılıyor!

Murat Recep Kırgıl'ın paylaştığı videoya göre, Japonya'daki inşaatlarda çevreye son derece önem veriliyor. Yan bahçedeki evin bahçesine işçilerin basması bile haneye tecavüz sayılıyor ve işçiler ince duvar üzerinden yürümek zorunda kalıyor. Ayrıca yan bahçeye dökülen toz toprak da daha sonra temizlenmek zorunda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın