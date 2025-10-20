onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japonlar Yaptı, Dünyaya Yayılıyor: 100 Yıldır Kullanılan Fermuarların Tasarımları Değişiyor

Japonlar Yaptı, Dünyaya Yayılıyor: 100 Yıldır Kullanılan Fermuarların Tasarımları Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2025 - 12:46 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 12:50

Dünyanın en büyük fermuar üreticilerinden biri olan YKK, 100 yıldır değişmeyen fermuar tasarımını kumaş şeritsiz “AiryString” ile yeniden tanımladı. The North Face ve diğer performans markaları sistemi şimdiden test etmeye başladı.

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/dunya/sekto...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıyafetlerimizin değişmez parçası fermuarların tasarımı yenileniyor.

Kıyafetlerimizin değişmez parçası fermuarların tasarımı yenileniyor.

Japonya merkezli fermuar devi YKK, 100 yılı aşkın süredir neredeyse hiç değişmeden kullanılan fermuar tasarımını baştan tanımladı. Şirket, geleneksel fermuarın iki diş sırası ve kumaş şeridinden oluşan yapısını terk ederek “AiryString” adını verdiği yeni bir model geliştirdi. En dikkat çekici özelliği ise, dişleri taşıyan kumaş şeridin tamamen ortadan kaldırılması.

Yeni tasarım, şirketin endüstriyel dikiş makineleri üreticisi JUKI Corporation ile 2017’de başlattığı iş birliği sonucunda ortaya çıktı ve ilk kez 2022 Osaka JIAM fuarında tanıtıldı.

Yeni tasarımlı fermuarları birçok marka test etmeye başladı.

Yeni tasarımlı fermuarları birçok marka test etmeye başladı.

AiryString, şimdiden The North Face’in yeni Summit Series Advanced Mountain Kit koleksiyonunda yer aldı. Japon spor giyim markası Descente ve çevre dostu tasarımlarıyla bilinen Earthletica da sistemi test eden ilk markalar arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın