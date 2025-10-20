Japonlar Yaptı, Dünyaya Yayılıyor: 100 Yıldır Kullanılan Fermuarların Tasarımları Değişiyor

Japonya merkezli fermuar devi YKK, 100 yılı aşkın süredir neredeyse hiç değişmeden kullanılan fermuar tasarımını baştan tanımladı. Şirket, geleneksel fermuarın iki diş sırası ve kumaş şeridinden oluşan yapısını terk ederek “AiryString” adını verdiği yeni bir model geliştirdi. En dikkat çekici özelliği ise, dişleri taşıyan kumaş şeridin tamamen ortadan kaldırılması.

Yeni tasarım, şirketin endüstriyel dikiş makineleri üreticisi JUKI Corporation ile 2017’de başlattığı iş birliği sonucunda ortaya çıktı ve ilk kez 2022 Osaka JIAM fuarında tanıtıldı.