Japonlar Yaptı, Dünyaya Yayılıyor: 100 Yıldır Kullanılan Fermuarların Tasarımları Değişiyor
Dünyanın en büyük fermuar üreticilerinden biri olan YKK, 100 yıldır değişmeyen fermuar tasarımını kumaş şeritsiz “AiryString” ile yeniden tanımladı. The North Face ve diğer performans markaları sistemi şimdiden test etmeye başladı.
Kıyafetlerimizin değişmez parçası fermuarların tasarımı yenileniyor.
Yeni tasarımlı fermuarları birçok marka test etmeye başladı.
