İzlediğin Filmlere Göre Ne Kadar Sinefilsin?

Sinemayla aran iyi ama daha çok popüler olanın peşindesin. 'The Notebook' seni ağlatmış olabilir ama 'The Lighthouse'u yarıda bırakmış olma ihtimalin yüksek. 'Avengers: Endgame'i sinemada izleyip coşmuş ama 'Children of Men' sana fazla karanlık gelmiş olabilir.

Filmleri sosyal çevre içinde konuşuldukları için izliyor, bazen oyuncuların etkisine kapılıyor, görsellikten keyif alıyorsun. 'Amélie' sana çok uzak değil ama altyazı seni hâlâ yorabiliyor.

Kısacası sen sinemanın tam kıyısında yaşıyorsun. İçeri adım atman için sadece birkaç kaliteli film önerisine ve belki de bir sinema kulübüne ihtiyacın var. Korkma, festival biletleri düşündüğün kadar pahalı değil!