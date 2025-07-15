Sen sinemayı bir eğlence değil, bir yaşam biçimi olarak görüyorsun. 'The Godfather' senin için sadece bir mafya filmi değil, etik ve güç üzerine bir tez. '2001: A Space Odyssey' izlerken zaman algını yitirmiş, 'TÁR'da Cate Blanchett’in tek bir bakışıyla büyülenmiş olabilirsin. 'Schindler's List'te boğazın düğümlendi, 'The Lighthouse'ta rahatsız edici ama büyüleyici bir yolculuk yaşadın.

Sen her filmin alt metnini okur, kamera açılarını tartar, bir sahnede kullanılan müzikle başka bir filmin paralelini kurarsın. IMDb Top 250 listesi senin oynatma listen, Letterboxd senin günlüğün. Sinema sadece izlediğin değil, üzerine düşündüğün, tartıştığın, yaşadığın bir deneyim.

Senin gibiler festivallerin onur konuğu, salonların gizli kahramanı. Belki de artık kendi kısa filmini çekmenin vakti gelmiştir?