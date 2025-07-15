İzlediğin Filmlere Göre Ne Kadar Sinefilsin?
Sinema senin için sadece bir eğlence mi, yoksa kutsal bir ayin mi? Popcorn kokusu burnuna gelince heyecanlananlardan mısın yoksa IMDb puanlarına göre hayatını şekillendirenlerden mi? Bu testte film zevkine, izleme alışkanlıklarına ve bilgi dağarcığına göre ne kadar sinefil olduğunu ölçüyoruz.
Hazırsan koltuğuna kurul, ışıkları kapat ve birlikte teste başlayalım!
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1. İlk olarak yaşını öğrenerek başlayalım.
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2. Cinsiyetini de öğrenebilir miyiz?
3. Zor bir soruyla başlayalım. Aşağıdaki filmlerden hangisini izlerken bu film bir başyapıt diye düşündün?
4. Peki hangisini sinemada izlemiş olmak senin için özel bir deneyimdi?
5. The Irishman gibi uzun filmleri tek oturuşta bitirmeyi seviyorum.
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6. Peki aşağıdaki klasiklerden hangisini izledin ve beğendin?
7. Bu animasyonlardan hangisini defalarca izlemek istersin?
8. Bir filmin yönetmenine bakmadan izlemem.
9. Hangi distopik filmi izledikten sonra uzun uzun düşündün?
10. Son olarak hangi oyuncunun performansı seni ekran başına kilitlemişti?
Sen baştan aşağıya sinefilsin!
Sen gerçek bir film tutkunusun!
Sen normal derecede bir film izleyicisisin!
Sinefil olmaya çok uzaktasın gibi görünüyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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