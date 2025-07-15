onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İzlediğin Filmlere Göre Ne Kadar Sinefilsin?

etiket İzlediğin Filmlere Göre Ne Kadar Sinefilsin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 16:46

Sinema senin için sadece bir eğlence mi, yoksa kutsal bir ayin mi? Popcorn kokusu burnuna gelince heyecanlananlardan mısın yoksa IMDb puanlarına göre hayatını şekillendirenlerden mi? Bu testte film zevkine, izleme alışkanlıklarına ve bilgi dağarcığına göre ne kadar sinefil olduğunu ölçüyoruz. 

Hazırsan koltuğuna kurul, ışıkları kapat ve birlikte teste başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak yaşını öğrenerek başlayalım.

2. Cinsiyetini de öğrenebilir miyiz?

3. Zor bir soruyla başlayalım. Aşağıdaki filmlerden hangisini izlerken bu film bir başyapıt diye düşündün?

4. Peki hangisini sinemada izlemiş olmak senin için özel bir deneyimdi?

5. The Irishman gibi uzun filmleri tek oturuşta bitirmeyi seviyorum.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki aşağıdaki klasiklerden hangisini izledin ve beğendin?

7. Bu animasyonlardan hangisini defalarca izlemek istersin?

8. Bir filmin yönetmenine bakmadan izlemem.

9. Hangi distopik filmi izledikten sonra uzun uzun düşündün?

10. Son olarak hangi oyuncunun performansı seni ekran başına kilitlemişti?

Sen baştan aşağıya sinefilsin!

Sen sinemayı bir eğlence değil, bir yaşam biçimi olarak görüyorsun. 'The Godfather' senin için sadece bir mafya filmi değil, etik ve güç üzerine bir tez. '2001: A Space Odyssey' izlerken zaman algını yitirmiş, 'TÁR'da Cate Blanchett’in tek bir bakışıyla büyülenmiş olabilirsin. 'Schindler's List'te boğazın düğümlendi, 'The Lighthouse'ta rahatsız edici ama büyüleyici bir yolculuk yaşadın.

Sen her filmin alt metnini okur, kamera açılarını tartar, bir sahnede kullanılan müzikle başka bir filmin paralelini kurarsın. IMDb Top 250 listesi senin oynatma listen, Letterboxd senin günlüğün. Sinema sadece izlediğin değil, üzerine düşündüğün, tartıştığın, yaşadığın bir deneyim.

Senin gibiler festivallerin onur konuğu, salonların gizli kahramanı. Belki de artık kendi kısa filmini çekmenin vakti gelmiştir?

Sen gerçek bir film tutkunusun!

Sen sinemayı gerçekten seviyorsun. 'La La Land' seni duygusal bir salıncağa bindirdi, 'Dune' görsel bir ayine dönüştü senin için. 'Parasite'’in sınıfsal eleştirisi seni etkiledi, 'Drive'’ın temposu ve müziği kulaklarında hâlâ çalıyor.

Sanat filmlerine açık, popüler yapımlardan da keyif alan dengeli bir izleyicisin. Ne Marvel’ı küçümsersin ne de Haneke’yi sıkıcı bulursun. Yönetmenlere dikkat eder, ödül sezonlarını takip eder, ama illa her filmi analiz etmeye çalışmazsın.

Senin için sinema; biraz keyif, biraz sanat, bolca tutku demek. Film sohbetlerinde lafını dinletir, önerilerinle arkadaşlarını etkilersin. Sinefil olmaya birkaç film uzaktasın.

Sen normal derecede bir film izleyicisisin!

Sinemayla aran iyi ama daha çok popüler olanın peşindesin. 'The Notebook' seni ağlatmış olabilir ama 'The Lighthouse'u yarıda bırakmış olma ihtimalin yüksek. 'Avengers: Endgame'i sinemada izleyip coşmuş ama 'Children of Men' sana fazla karanlık gelmiş olabilir.

Filmleri sosyal çevre içinde konuşuldukları için izliyor, bazen oyuncuların etkisine kapılıyor, görsellikten keyif alıyorsun. 'Amélie' sana çok uzak değil ama altyazı seni hâlâ yorabiliyor.

Kısacası sen sinemanın tam kıyısında yaşıyorsun. İçeri adım atman için sadece birkaç kaliteli film önerisine ve belki de bir sinema kulübüne ihtiyacın var. Korkma, festival biletleri düşündüğün kadar pahalı değil!

Sinefil olmaya çok uzaktasın gibi görünüyor!

Film senin için eğlencelik bir şey. 'Schindler's List' mi? Çok uzun. 'Pulp Fiction'? Çok karışık. 'The Irishman'? Uyuyakaldım bile. Popüler olan birkaç filmi izlemişsin, ama sinema senin için derinleştiğin bir alan değil.

Bunun kötü bir yanı yok. Herkes sinemayı farklı yaşar. Sen için için belki de başka bir sanat dalının insanısın. Ama inansan da inanmasan da, bir gün bir film gelecek ve seni tüm klişelerin dışına çekecek.

Kim bilir belki de o film “Cinema Paradiso”dur. Ya da “The Secret Life of Walter Mitty”. Bir gün denk gelirsen, “Bu filmmiş!” diyeceksin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın