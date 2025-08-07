İstifa Eden Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İşte Merak Edilen Detaylar

8 Eylül 1999 ve Öncesinde Sigortalı Olanlar:

En az 3600 prim gü­nü varsa, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kı­dem tazminatına hak ka­zanırlar.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arasında Sigortalı Olanlar:

4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık sü­resi şartlarını tamam­ladıklarında tazminat hakkı elde ederler.

Alternatif olarak: 7000 prim günü tamam­layanlar, 25 yılı bekle­meden de kıdem tazmi­natı alabilirler.

1 Mayıs 2008 ve Sonrasında Sigortalı Olanlar:

Kademeli olarak ar­tan prim gün şartını ye­rine getirmelidirler:

2008: 4600 gün

2009: 4700 gün

2010: 4800 gün

2011: 4900 gün

2012: 5000 gün

2013: 5100 gün

2014: 5200 gün

2015: 5300 gün

2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu şartları yerine getirenler, SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” aldıktan sonra, işverene noter kanalıyla bildirerek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını talep edebilirler.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işyerindeki her tam yıl çalışmaya karşılık 1 brüt maaş üzerinden hesaplanır. Ancak, bu tutarın yasal bir üst sınırı var.

2025 yılı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı ise 53.919,68 TL

Bu da demek oluyor ki, maaşı daha yüksek olan çalışanlar için bile bir yıllık tazminat bu tutarı aşamaz.