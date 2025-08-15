İstediğinde Melek, İstediğinde Şeytan Gibi Olabilen 5 Burç: Aman Çizgiyi Aşmayın...

Akrep burcu, duygularını derin yaşayan ve bunu ustalıkla gizleyebilen burçlardan biridir. Size karşı sevgi dolu davrandığında, dünyadaki en güvenli limanmış gibi hissettirebilir. Sakin, anlayışlı ve koruyucu bir tavır sergiler. Fakat canını sıkan bir durum olduğunda ya da güveni sarsıldığında, aynı yoğunluğu sert bir şekilde yansıtabilir.

Bir Akrep’le iyi geçindiğinizde yanınızda sadık bir dost bulursunuz. Fakat sınırlarını zorladığınızda, nasıl bir güçle karşı karşıya olduğunuzu çok net hissedersiniz. Bu değişkenlik, onların hem en cazip hem de en çekinilen yönünü oluşturur.