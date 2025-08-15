İlgi Göremediği Anda Drama Çıkaran 5 Burç: Gözler Hep Onların Üzerinde Olmalı!

Güneş tarafından yönetilen Aslan, doğal bir çekim gücüne sahiptir. Girdiği ortamda fark edilmemesi neredeyse imkansızdır. Işıklar onun üzerine çevrildiğinde en rahat halini bulur. Konuşmaya başladığında, adeta sözlü bir şölen sunar ve ortamın akışını yönetir.

Bir kez mikrofonu eline aldı mı, araya girmek zordur. Kendi hikayelerini, başarılarını ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif alır. Bu istek, kendini ifade etme ve takdir edilme ihtiyacından beslenir.