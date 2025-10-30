onedio
İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2026 Yılının Başında Açılıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
30.10.2025 - 17:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. 'Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızı 2026 ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz' sözleriyle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki trafiği rahatlatması beklenen bu yeni hattın açılışı için yeni yılın ilk aylarını işaret etti.

Bakan raylı sistemin öneminden bahsetti.

Uraloğlu, 'İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazineyi modern çağın gereklilikleriyle buluşturan bu projeler, tüm kentlerimizin hikayesine yeni ve güçlü sayfalar ekliyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik.' diye konuştu.

22 km uzunluğundaki hatlarda çalışmalar sürüyor.

cdnuploads.aa.com.tr

Bakan bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni bir proje daha duyuruldu.

cdnuploads.aa.com.tr

'Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak.' ifadelerini kullandı.

Halkalı Havalimanı yarım saate düşüyor.

cdnuploads.aa.com.tr

Uraloğlu Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'ün 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ın 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane'nin de 48 dakikaya düşeceğini sözlerine ekledi.

Yeni hattın durakları şöyle olacak;

Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve Fenertepe. Hat entegre bir şekilde İstanbul Havalimanı'na bağlanacak.

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
