İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2026 Yılının Başında Açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. 'Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızı 2026 ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz' sözleriyle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki trafiği rahatlatması beklenen bu yeni hattın açılışı için yeni yılın ilk aylarını işaret etti.
Bakan raylı sistemin öneminden bahsetti.
22 km uzunluğundaki hatlarda çalışmalar sürüyor.
Yeni bir proje daha duyuruldu.
Halkalı Havalimanı yarım saate düşüyor.
Yeni hattın durakları şöyle olacak;
