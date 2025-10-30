İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2026 Yılının Başında Açılıyor

Uraloğlu, 'İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazineyi modern çağın gereklilikleriyle buluşturan bu projeler, tüm kentlerimizin hikayesine yeni ve güçlü sayfalar ekliyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik.' diye konuştu.