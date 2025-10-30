İstanbul'u Ziyaret Eden Bir Turist Sokak Kedileri İçin Yapılan Mama Otomatına Çok Şaşırdı

Galata Kulesi, sayısız tarihi yapıları ve ibadethanesi ve elbette Boğaz manzarası gibi pek çok sembolü olan İstanbul'un son yıllarda yeni bir sembolü daha var. Onlar da sevimli sokak kedileri. Her ne kadar bize normal gelse de özellikle Batılı turistler ülkemizdeki sokak kedisi popülasyonuna ve onlara ne kadar iyi bakıldığına şahit oluyor ve sosyal medya aracılığıyla bu kendimize has durumu dünyaya tanıtıyor. Bu da pek çok kişiye 'Biz kedi ülkesiyiz' dedirtiyor. TikTok'ta farklı ülkeleri ziyaret eden bir içerik üreticisi de İstanbul'da belediyenin koyduğu mamamatik isimli makineyi şaşkınlıkla karşıladı.