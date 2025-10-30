onedio
İstanbul'u Ziyaret Eden Bir Turist Sokak Kedileri İçin Yapılan Mama Otomatına Çok Şaşırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2025 - 16:05

Galata Kulesi, sayısız tarihi yapıları ve ibadethanesi ve elbette Boğaz manzarası gibi pek çok sembolü olan İstanbul'un son yıllarda yeni bir sembolü daha var. Onlar da sevimli sokak kedileri. Her ne kadar bize normal gelse de özellikle Batılı turistler ülkemizdeki sokak kedisi popülasyonuna ve onlara ne kadar iyi bakıldığına şahit oluyor ve sosyal medya aracılığıyla bu kendimize has durumu dünyaya tanıtıyor. Bu da pek çok kişiye 'Biz kedi ülkesiyiz' dedirtiyor. TikTok'ta farklı ülkeleri ziyaret eden bir içerik üreticisi de İstanbul'da belediyenin koyduğu mamamatik isimli makineyi şaşkınlıkla karşıladı.

İşte o görüntüler 📹

Kate isimli TikTok kullanıcısının bu paylaşımına yorum yağdı.

Bazı Türk kullanıcılar sokak kedisi tabirinin yanlış olduğunu, hepsinin ailelerinin bir ferdi olduğunu söylerken İstanbul'a gelen diğer turistler de kedilere olan sevginin fark edilemeyecek gibi olmadığını belirtti. Bazı yabancılar da kedilere sağlanan bu ortamı görmek için İstanbul'u ziyaret edebileceklerini söyledi.

Oğuzhan Kaya
