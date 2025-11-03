İsimleri Dikkat Çekti: Denizli'de Yaşayan 12 Kardeşin İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Denizli’de bir çiftin 12 çocuğun Türk tarihinden koyduğu isimler yer aldı. Toplam 12 çocuğu olan çiftin tarih ettiği isimler, Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar gibi Türk mitolojisinde de yer alan isimler oldu.