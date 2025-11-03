İsimleri Dikkat Çekti: Denizli'de Yaşayan 12 Kardeşin İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Denizli’de yaşayan ve 12 tane çocukları olan bir çiftin tercih ettiği isimler sosyal medyada gündem oldu. Çift çocuklarına Türk tarihi ve destanlarında adı geçen Börübars, Aybars, Alper Tunga ve Hazercan Neşe isimler koydu.
12 çocuklu ailenin isim tercihleri dikkat çekti.
