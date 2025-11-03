onedio
İsimleri Dikkat Çekti: Denizli'de Yaşayan 12 Kardeşin İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 21:10

Denizli’de yaşayan ve 12 tane çocukları olan bir çiftin tercih ettiği isimler sosyal medyada gündem oldu. Çift çocuklarına Türk tarihi ve destanlarında adı geçen Börübars, Aybars, Alper Tunga ve Hazercan Neşe isimler koydu.

12 çocuklu ailenin isim tercihleri dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Denizli’de bir çiftin 12 çocuğun Türk tarihinden koyduğu isimler yer aldı. Toplam 12 çocuğu olan çiftin tarih ettiği isimler, Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar gibi Türk mitolojisinde de yer alan isimler oldu.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
