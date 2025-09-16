İş Değiştirirken Finansal Güvenlik İçin Alabileceğiniz 12 Önlem

İş değiştirmek çoğu zaman heyecan verici olsa da bir o kadar da stresli bir süreç. Yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni düzen… Güzel ama işin bir de finansal güvenlik kısmı var ki orası çoğu zaman gözden kaçıyor. İşte tam bu noktada cebinizi ve ruhunuzu güvene almak için bazı önlemler almanız gerekebilir. O halde detaylar için içeriğe göz atalım. 👇