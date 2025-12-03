İş Bankası Kortta! İş Bankası Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ana Sponsoru Oldu
Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası, tenisin ülke geneline yaygınlaştırılması, daha çok çocuğun tenisle buluşması ve başarı potansiyeli yüksek sporculara ulaşılması için katkıda bulunacak.
Türkiye’nin toplumsal gelişimine yönelik birçok proje yürüten, gençlere ve çocuklara özel bir önem veren Türkiye İş Bankası, buna yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. Banka, imkanları sınırlı, desteğe daha fazla ihtiyaç duyan bölgelerimiz başta olmak üzere tenisin yaygınlaştırılması, daha fazla çocuğun tenisle buluşması ve tenis alanında yetenekli çocuklara ulaşılması amacıyla Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) ana sponsorluğunu üstlendi.
TTF ve İş Bankası arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle; tenis alanında sporcu gelişiminin sağlanması, antrenör kalitesinin artırılması, “Haydi Tenise” projesiyle okullara tenis malzemesi desteği verilmesi planlanıyor.
Ana sponsorluk Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, TTF Yönetim Kurulu, Yan Kurul Üyeleri, İş Bankası yöneticileri ve milli sporcuların katıldığı toplantıyla duyuruldu.
Türkiye Tenisinin Geleceği Programı
