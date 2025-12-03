İş Bankası Kortta! İş Bankası Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ana Sponsoru Oldu

“Büyük hayallere ulaşmanın anahtarı güç birliği”

Hakan Aran, toplantıda yaptığı konuşmada, Eylül ayında “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Tenis Şampiyonası'na destek verdiklerini duyurduklarında, Türkiye Tenis Federasyonu ile daha uzun bir yolculuğa çıkma yönündeki isteklerini dile getirdiklerini vurguladı. Yıl bitmeden çalışmaların tamamlandığını ve bugün Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsorluğunu gururla duyurma noktasına geldiklerini söyleyen Aran, “Ben bu konuda sadece Tenis Federasyonumuza değil, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Eğer büyük hayaller peşindeyseniz, büyük hayaller için yola çıkıyorsanız güç birliğinin başarıya ulaşmanın anahtarı olduğuna inanan bir kurumuz. Biz şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz Bilim Kuşağı Atölyeleri gibi birçok projede iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu çok yakından gözlemleme fırsatı bulduk” dedi.

“Başarı hikayeleri kartopu etkisi yaratacaktır”

Teniste başarılı unvanlı sporculara işaret eden Aran, “Federasyon ile başlattığımız iş birliğiyle, başarılı sporcularımızı açık tenis şampiyonu yapacak bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şampiyon çıkarsa, bu, kartopu etkisi yaratacak; başarı hikayeleri çoğalacak. O yüzden ilk başarı hikayesini yazabilmek çok önemli” diye konuştu.

Tenis Federasyonu ana sponsorluğunun üç sac ayağı bulunduğunu belirten Aran, şöyle devam etti: “Birincisi; ‘Haydi Tenise’ projesiyle okullarımıza malzeme desteği veriyoruz. Çocuklarımıza ilköğretim sınıflarında tenis raketi, tenis topu, tenis oynayabileceği malzeme sağlıyoruz. Bu, tenis sporunu tabana yaymak için önemli. İkincisi; çocuklarımızı okullarında bulup keşfedecek, onlara ilk eğitimlerini verecek olan beden eğitimi öğretmenlerimiz için Antrenör Gelişim Programı düzenliyoruz. Ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmanın ancak antrenör sayısını artırmaktan geçtiğini biliyoruz. Üçüncüsü; yeni yeteneklerin keşfedilerek gelişimlerinin destekleneceği, milli takıma seçilmelerine vesile olacak Türkiye İş Bankası Türkiye Tenis Ligi…

Her yaşta her bölgede tenisle tanışmış, tenis kültürünü benimsemiş yeni bir neslin yetiştiği şampiyon Türkiye vizyonu ile başlattığımız bu heyecan verici iş birliğinin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Tenis Federasyonumuza ve Federasyonumuzun Başkanı Şafak Müderrisgil’e yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.”