İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?

İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
14.12.2025 - 21:33

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltiliyor. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde bir soru soruldu. Yarışmacıya 'İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?' sorusu soruldu. İzleyenler ise bu sorunun cevabını araştıyor! 

Peki 'İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?' sorusunun cevabı nedir?

İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?

İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?

A: Kaval kemiği

B: Uyluk kemiği

C: Atlas kemiği

D: Baldır kemiği

Doğru Cevap: B, yani uyluk kemiği

Uyluk kemiği vücuttaki en uzun, en ağır ve en güçlü kemiktir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
