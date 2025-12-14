ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltiliyor. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde bir soru soruldu. Yarışmacıya 'İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?' sorusu soruldu. İzleyenler ise bu sorunun cevabını araştıyor!

Peki 'İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?' sorusunun cevabı nedir?