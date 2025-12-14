İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltiliyor. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde bir soru soruldu. Yarışmacıya 'İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?' sorusu soruldu. İzleyenler ise bu sorunun cevabını araştıyor!
Peki 'İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?' sorusunun cevabı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan Vücudundaki En Uzun ve En Ağır Kemik Hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın