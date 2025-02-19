İngiltere’de Eğitim Almak İsteyeceğin 10 Öğrenci Şehri

Manchester, tam bir kültür ve spor şehri. Hızlı yaşamı, dinamik sokakları ve harika müzik sahnesiyle, burada hem okul hem de sosyal hayat çok renkli. Eğitimde de oldukça ileri bir düzeye sahip olan Manchester, aynı zamanda eğlence için her zaman bir şeyler sunuyor. İngiltere’de öğrencilik, burada bir hayat tarzına dönüşüyor. Eğer müzik, sanat ve gençlik enerjisini seviyorsanız, Manchester'ı çok seveceksiniz.