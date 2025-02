İngiltere’de Eğitim Almak İsteyeceğin 10 Öğrenci Şehri

Londra, İngiltere’nin kalbi gibi. Dünyaca ünlü üniversiteleri, müzeleri, galerileri ve eğlenceli gece hayatıyla, öğrenciler için bir cennet. London School of Economics (LSE) gibi prestijli okullarıyla öne çıkıyor, ama burada olmanın en güzel yanı, her an farklı bir etkinlik bulabilmeniz. Sahile gitmek, yeni bir kafe keşfetmek ya da tarihi yerleri gezmek tamamen size kalmış. Kısacası, hem okul hem de eğlence Londra'da sizi bekliyor!