İngiltere’de Eğitim Almak İsteyeceğin 10 Öğrenci Şehri
İngiltere’de Eğitim Almak İsteyeceğin 10 Öğrenci Şehri
İngiltere’de eğitim almak mı istiyorsun? O zaman doğru yerdesin! Senin için İngiltere'nin en gözde öğrenci şehirlerini derledik. Eğitim kadar sosyal hayatın da önem kazandığı bu şehirlerde hem öğrenir hem de eğlenirsin. Hangi şehirde eğitim almak senin için ideal? Hadi, gel beraber bakalım!
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1. Londra
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2. Oxford
3. Cambridge
4. Manchester
5. Bristol
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6. Leeds
7. Brighton
8. Southampton
9. Cardiff
10. Newcastle
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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