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Infleuncer İmren Deniz Arka Planda Yangın Görüntüleri Olan Pozlarının Ardından Tepkilerin Odak Noktası Oldu

Infleuncer İmren Deniz Arka Planda Yangın Görüntüleri Olan Pozlarının Ardından Tepkilerin Odak Noktası Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 14:40

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündemi salladı. Influencer İmren Deniz’in arka planında dumanların yükseldiği sırada deniz kenarından yaptığı paylaşım ve altına düştüğü not kısa sürede tepkilerin odak noktası oldu.

O paylaşımları kısa sürede silen influencer açıklamada bulundu.

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Son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınları, özellikle yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birleşince büyük bir tehdit haline geldi.

Son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınları, özellikle yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birleşince büyük bir tehdit haline geldi.

Ege Bölgesi’nin popüler tatil merkezlerinden biri olan Çeşme’de de meydana gelen yangın korku oluştururken çevre beldeler de yangın tehdidi altına girmişti. Bölgedeki ormanlık alanlarda alınan önlemler ve yangın söndürme çalışmaları titizlikle sürdürülürken geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda da yangın çıktığı öğrenilmişti.

Türkiye genelinde Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi bölgelerde çıkan yangınlar, hem doğal hayatı hem de yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Türkiye genelinde Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi bölgelerde çıkan yangınlar, hem doğal hayatı hem de yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Bu yangınlar nedeniyle yüzlerce hektarlık orman alanı zarar görürken, doğadaki canlılar yaşamını yitirirken ve binlerce vatandaşımız tahliye edilirken bir influencer yaptığı paylaşımla tepki çekti.

“Bazı gün batımları bir başka güzeldir — tıpkı bu an gibi.” notunu düştüğü bir paylaşımda bulunan İmren Deniz isimli influencer'ın arka planında dumanların bulunduğu bu pozları kısa sürede tepkilerin hedefi oldu.

İçerik üreticisi aldığı tepkilerin ardından kısa sürede o paylaşımları kaldırmasına rağmen eleştirilerin boyutu giderek arttı.

İçerik üreticisi aldığı tepkilerin ardından kısa sürede o paylaşımları kaldırmasına rağmen eleştirilerin boyutu giderek arttı.

Influencer İmren Deniz arka planında yangın ve duman olan o karelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 

'Yıllardır bu mecrada, hepinizin şahit olduğu bir hayat yaşıyorum. Hayatımı şeffaf bir şekilde paylaşırken hepimizi ilgilendiren tüm toplumsal olaylarda da hem sosyal medyada hem de fiziksel olarak elimden ne gelirse yapmaya çalıştım ve her sorumlu birey gibi devam da edeceğim.Bildiğiniz gibi ailece bu yıl çok zor bir dönem yaşadık, ardından babamızı da kaybettik.

Olabilecek her fırsatta da her aile gibi yan yana olmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte yurtdışında yaşayan kardeşimin de imkan yaratmasıyla birlikte kardeşler olarak bir araya geldik. Dün akşam yapmış olduğum paylaşımda arka planda yer alan görüntünün bulut değil duman olduğunun maalesef farkında değildim. Sizlerin yorumları ile birlikte fark ederek paylaşımımı hızlıca kaldırdım. Ülkemizde yaşanan bu üzücü yangınlar ile ilgili hassasiyet taşıyan ve daha öncesinde yaptığım bir çok paylaşımda konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan biri olarak böyle bir hata yapmış olmaktan dolayı çok çok üzgünüm gerçekten. Hiç öyle bir niyetim olmamış olsa da yaşanan üzücü yangınlara istemeden de olsa bu şekilde temas eden bir paylaşım yapmış olduğumdan dolayı herkesten özür diliyorum.

Beni senelerdir tanıyanlar bunu çok iyi bilse de. Böyle bir konu içerisinde olmaktan oldukça mutsuz ve üzgünüm.'

Gelen tepkilerin bir kısmını da şöyle bırakalım:

Gelen tepkilerin bir kısmını da şöyle bırakalım:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Açıklamanın tamamını da şöyle bırakalım👇

Açıklamanın tamamını da şöyle bırakalım👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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