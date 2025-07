Infleuncer İmren Deniz Arka Planda Yangın Görüntüleri Olan Pozlarının Ardından Tepkilerin Odak Noktası Oldu

Influencer İmren Deniz arka planında yangın ve duman olan o karelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Yıllardır bu mecrada, hepinizin şahit olduğu bir hayat yaşıyorum. Hayatımı şeffaf bir şekilde paylaşırken hepimizi ilgilendiren tüm toplumsal olaylarda da hem sosyal medyada hem de fiziksel olarak elimden ne gelirse yapmaya çalıştım ve her sorumlu birey gibi devam da edeceğim.Bildiğiniz gibi ailece bu yıl çok zor bir dönem yaşadık, ardından babamızı da kaybettik.

Olabilecek her fırsatta da her aile gibi yan yana olmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte yurtdışında yaşayan kardeşimin de imkan yaratmasıyla birlikte kardeşler olarak bir araya geldik. Dün akşam yapmış olduğum paylaşımda arka planda yer alan görüntünün bulut değil duman olduğunun maalesef farkında değildim. Sizlerin yorumları ile birlikte fark ederek paylaşımımı hızlıca kaldırdım. Ülkemizde yaşanan bu üzücü yangınlar ile ilgili hassasiyet taşıyan ve daha öncesinde yaptığım bir çok paylaşımda konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan biri olarak böyle bir hata yapmış olmaktan dolayı çok çok üzgünüm gerçekten. Hiç öyle bir niyetim olmamış olsa da yaşanan üzücü yangınlara istemeden de olsa bu şekilde temas eden bir paylaşım yapmış olduğumdan dolayı herkesten özür diliyorum.

Beni senelerdir tanıyanlar bunu çok iyi bilse de. Böyle bir konu içerisinde olmaktan oldukça mutsuz ve üzgünüm.'