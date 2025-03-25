Ekrem İmamoğlu'na Destek Protestosuna Katılan Bir Gencin Yürüyüş Sırasında Doğum Günü Kutlandı!

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ülke genelinde devam ederken, Saraçhane’de her akşam toplanan vatandaşlar farklı anlara da sahne oluyor. Daha önce evlenme teklifi, semazen protestosu ve dans eden gençlerin görüntüleri gündeme gelirken, bu kez bir gencin doğum günü kutlaması dikkat çekti. Video @wiejaneismindd isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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İmamoğlu'nu destek yürüyüşüne katılan gençlerden biri, doğum gününü eyleme gelen vatandaşlarla birlikte kutladı.
Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcının "Anne, doğum günümdeyim kapat!" notuyla paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.
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