Toplum Analizleriyle Tanınan Oğuzhan Alpdoğan Sessizliğini Bozdu, İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

Paylaştığı videoda ise “Ben halkın tarafındayım. Eyleme katılanlar haklı abi, insanlar maddiyat yüzünden bu duruma geldi. Ülkede çok sıkıntılar oluyor, yarın siyasetçiler yine bir oluyor. Kimin ne suçu varsa yargılansın ama parti fark etmeksizin yargılansın.” ifadelerini kullandı.