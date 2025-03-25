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Toplum Analizleriyle Tanınan Oğuzhan Alpdoğan Sessizliğini Bozdu, İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

Toplum Analizleriyle Tanınan Oğuzhan Alpdoğan Sessizliğini Bozdu, İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 09:40 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 10:03

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü isimlerden milli sporculara kadar birçok kişi karara yönelik eleştirilerini dile getirirken, içerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan da sessizliğini bozarak bir video yayınladı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Alpdoğan, toplumsal olaylara dair yaptığı analizlerle tanınıyor ve eğlence içeriklerinde adeta bir sosyolog gibi yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Alpdoğan, toplumsal olaylara dair yaptığı analizlerle tanınıyor ve eğlence içeriklerinde adeta bir sosyolog gibi yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Paylaştığı videoda ise “Ben halkın tarafındayım. Eyleme katılanlar haklı abi, insanlar maddiyat yüzünden bu duruma geldi. Ülkede çok sıkıntılar oluyor, yarın siyasetçiler yine bir oluyor. Kimin ne suçu varsa yargılansın ama parti fark etmeksizin yargılansın.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir siyasi partiyi desteklemediğini belirten Oğuzhan Alpdoğan, eşitlik ve adaletten yana olduğunu vurguladı.

Hiçbir siyasi partiyi desteklemediğini belirten Oğuzhan Alpdoğan, eşitlik ve adaletten yana olduğunu vurguladı.

Karara karşı tepkiler büyürken, tanınmış isimlerden gelen tepkiler de her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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