Toplum Analizleriyle Tanınan Oğuzhan Alpdoğan Sessizliğini Bozdu, İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü isimlerden milli sporculara kadar birçok kişi karara yönelik eleştirilerini dile getirirken, içerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan da sessizliğini bozarak bir video yayınladı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Alpdoğan, toplumsal olaylara dair yaptığı analizlerle tanınıyor ve eğlence içeriklerinde adeta bir sosyolog gibi yorumlarıyla dikkat çekiyor.
Hiçbir siyasi partiyi desteklemediğini belirten Oğuzhan Alpdoğan, eşitlik ve adaletten yana olduğunu vurguladı.
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