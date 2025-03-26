Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Öcalan'ın Ailesi İmralı'ya Ziyaret İçin Harekete Geçti

DEM Parti heyeti başvuru sürecine ilişkin konuşan Bakan Tunç, ''Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz'' dedi.