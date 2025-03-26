Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Öcalan'ın Ailesi İmralı'ya Ziyaret İçin Harekete Geçti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Öcalan'ın Ailesi İmralı'ya Ziyaret İçin Harekete Geçti
Terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu yaptığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz' dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Adalet Bakanı Tunç, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme konusunda, "Abdullah Öcalan’ın ailesinin İmralı’ya ziyareti için aile başvuru yapıldı. Değerlendiriliyor" yanıtını verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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