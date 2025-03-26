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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Öcalan'ın Ailesi İmralı'ya Ziyaret İçin Harekete Geçti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Öcalan'ın Ailesi İmralı'ya Ziyaret İçin Harekete Geçti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 12:47

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu yaptığını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, siyasi partileri de ziyaret ederken Öcalan ise terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. DEM Parti'den yapılan son açıklamada İmralı ziyaretine izin verilmediği duyurulmuştu.

Adalet Bakanı Tunç, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme konusunda, "Abdullah Öcalan’ın ailesinin İmralı’ya ziyareti için aile başvuru yapıldı. Değerlendiriliyor" yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Tunç, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme konusunda, "Abdullah Öcalan’ın ailesinin İmralı’ya ziyareti için aile başvuru yapıldı. Değerlendiriliyor" yanıtını verdi.

DEM Parti heyeti başvuru sürecine ilişkin konuşan Bakan Tunç, ''Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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