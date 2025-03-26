Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Hüseyin Kocabıyık AKP’den İhraç Edildi

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım.

Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. Ak partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”