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Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Hüseyin Kocabıyık AKP’den İhraç Edildi

Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Hüseyin Kocabıyık AKP’den İhraç Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2025 - 12:35

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına 'Erdoğan kendine darbe yaptın' diye tepki gösteren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisinden ihraç edildi.

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AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’na yapılanlara tepki gösterince kendi partisinden ihraç edildi.

AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’na yapılanlara tepki gösterince kendi partisinden ihraç edildi.

Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, 'Erdoğan sen aslında kendine darbe yaptın' ifadelerini kullandı. Kocabıyık bu sözlerinin ardından kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi. 

Hakkındaki disiplin soruşturmasının kararını sosyal medya hesabından paylaşan Kocabıyık, partisinden ihraç edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren Kocabıyık “AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın” dedi.

Sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren Kocabıyık “AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın” dedi.

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. 

Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. Ak partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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