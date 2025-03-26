Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Hüseyin Kocabıyık AKP’den İhraç Edildi
Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki Gösteren Hüseyin Kocabıyık AKP’den İhraç Edildi
Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına 'Erdoğan kendine darbe yaptın' diye tepki gösteren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisinden ihraç edildi.
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AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’na yapılanlara tepki gösterince kendi partisinden ihraç edildi.
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Sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren Kocabıyık “AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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