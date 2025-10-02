İlk Buluşmada Adli Sicil Kaydı Gösteren Vatandaş Viral Oldu
Bir ilişkiye adım atmanın en kritik noktalarından biri de şüphesiz ilk buluşma... Yabancıların 'first date' olarak nitelendirdiği bu doğa olayında da en önemli kriter karşı tarafa iyi bir intiba bırakmak. İyi bir koku, başarılı bir kombin, kendinden emin bir konuşma tarzı derken ilk buluşmalara yeni bir kriter daha eklendi.
Tabii günümüz şartlarında ilk seferde ne kadar iyi bir intiba oluştursa da insanoğluna %100 güvenmez saflık olarak algılandığı için bir X kullanıcısı buluştuğu kişinin bir iş görüşmesine gidiyor edasıyla gösterdiği adli sicil belgesini paylaştı. Yorumlarda hukukçusundan ortalama vatandaşa pek çok kişi bu görsel hakkında konuştu.
Paylaşım şöyleydi;
Tabii bunu yeterli görmeyenler oldu.
Asıl olayın dava dosyasında olduğunu öğrenenler de çıktı.
Tabii her şey suç kaydıyla açıklanmıyor. Evli çıktı sürpriziyle karşılaşmamak için de bazı önlemler mevcut.
Olayı garipseyenlerin sayısı da azımsanmayacak seviyedeydi.
Sevgi kazanmış.
Siz ne düşünüyorsunuz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
