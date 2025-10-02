İlk Buluşmada Adli Sicil Kaydı Gösteren Vatandaş Viral Oldu

Bir ilişkiye adım atmanın en kritik noktalarından biri de şüphesiz ilk buluşma... Yabancıların 'first date' olarak nitelendirdiği bu doğa olayında da en önemli kriter karşı tarafa iyi bir intiba bırakmak. İyi bir koku, başarılı bir kombin, kendinden emin bir konuşma tarzı derken ilk buluşmalara yeni bir kriter daha eklendi.

Tabii günümüz şartlarında ilk seferde ne kadar iyi bir intiba oluştursa da insanoğluna %100 güvenmez saflık olarak algılandığı için bir X kullanıcısı buluştuğu kişinin bir iş görüşmesine gidiyor edasıyla gösterdiği adli sicil belgesini paylaştı. Yorumlarda hukukçusundan ortalama vatandaşa pek çok kişi bu görsel hakkında konuştu.