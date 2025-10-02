onedio
İlk Buluşmada Adli Sicil Kaydı Gösteren Vatandaş Viral Oldu

İlk Buluşmada Adli Sicil Kaydı Gösteren Vatandaş Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2025 - 12:54

Bir ilişkiye adım atmanın en kritik noktalarından biri de şüphesiz ilk buluşma... Yabancıların 'first date' olarak nitelendirdiği bu doğa olayında da en önemli kriter karşı tarafa iyi bir intiba bırakmak. İyi bir koku, başarılı bir kombin, kendinden emin bir konuşma tarzı derken ilk buluşmalara yeni bir kriter daha eklendi.

Tabii günümüz şartlarında ilk seferde ne kadar iyi bir intiba oluştursa da insanoğluna %100 güvenmez saflık olarak algılandığı için bir X kullanıcısı buluştuğu kişinin bir iş görüşmesine gidiyor edasıyla gösterdiği adli sicil belgesini paylaştı. Yorumlarda hukukçusundan ortalama vatandaşa pek çok kişi bu görsel hakkında konuştu.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Tabii bunu yeterli görmeyenler oldu.

twitter.com

Asıl olayın dava dosyasında olduğunu öğrenenler de çıktı.

twitter.com

Tabii her şey suç kaydıyla açıklanmıyor. Evli çıktı sürpriziyle karşılaşmamak için de bazı önlemler mevcut.

twitter.com

Olayı garipseyenlerin sayısı da azımsanmayacak seviyedeydi.

twitter.com
Sevgi kazanmış.

twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

