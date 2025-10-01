Saatlerce Baksanız da Anlam Veremeyeceğiniz Birbirinden Tuhaf Fotoğraflar
Bazı anlamlı fotoğraflar vardır ki üzerine film çekilir, roman yazılır. Ancak bazı görsellerde o kadar farklı dinamikler bir araya gelir ki asla anlam veremeyiz. Bu iki şey veya bu iki kişi nasıl bir araya gelmiş diye kendimizi sorgularız. İşte internette viral olan belirli bir anlam barındırmasa da içerdiği kaos nedeniyle akıllara kazınan absürt fotoğraflar...
Joker imana gelmiş.
Lokma döktürmek için bahanemiz bol...
Amaç ne?
Teorisi de içinde mi?
Romantizmin zirveleri...
Bizim için küçük insanlık için büyük bir porsiyon.
Bunun markalaşması lazımdı.
Vegan?
TikTok nesli...
Ç ile biten kelime yok muydu?
Brad Pitt değilseniz çok bulaşmayın.
Yıl 2005... Taksim Delisi lakaplı Cenk Liverpool taraftarıyla mucizevi Şampiyonlar Ligi zaferini kutluyor.
