Saatlerce Baksanız da Anlam Veremeyeceğiniz Birbirinden Tuhaf Fotoğraflar

Bazı anlamlı fotoğraflar vardır ki üzerine film çekilir, roman yazılır. Ancak bazı görsellerde o kadar farklı dinamikler bir araya gelir ki asla anlam veremeyiz. Bu iki şey veya bu iki kişi nasıl bir araya gelmiş diye kendimizi sorgularız. İşte internette viral olan belirli bir anlam barındırmasa da içerdiği kaos nedeniyle akıllara kazınan absürt fotoğraflar...