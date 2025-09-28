onedio
İlişkiyi Başlamadan Bitiren 10 Soğuk Mesaj Başlangıcı

Erkan Tuna Budak
28.09.2025 - 23:04

Henüz ismini yeni öğrenmişken gelen o enerjisiz, özensiz ve kupkuru mesajlar her şeyi başlamadan bitirir, 'Olmadı bu...' dedirtir. 

İster yeni tanışılmış biriyle olsun, ister ilk buluşma sonrası yazışmalar, bazen bir mesaj başlığı her şeyi bir anda dondurabilir. Dikkat etmeniz için bazı örnekler sıraladık!

1. "Eee?" dedirtir: Selam.

Cümle değil, duygu hiç değil. Tek başına bırakılmış bir selam ne yazık ki genelde ya umursamazlık ya da sıfır çaba olarak okunuyor. Tamam kısa ve öz olmak güzel ama bu biraz fazla ruhsuz.

2. Devamı pek gelmez: Naber?

Güya samimi görünüyor ama o kadar düşük enerjili geliyor ki, okuyan kişi 'Benimle gerçekten konuşmak istiyor musun, yoksa yanlışlıkla mı yazdın?' hissine kapılıyor.

3. Hiç tutmaz: Uygulamadan kullanıcı adını gördüm, öyle yazdım.

Yani... Hoş geldin de? Bu bir tanışma mı yoksa siteye yorum mu bıraktın belli değil. Biraz daha niyet belirtmek fena olmazdı sanki. Belki kendini tanıtsaydın daha ilgi çekici olurdu.

4. Ne iyi ne de kötü: Fotoğrafların güzelmiş.

Bu bir iltifat değil, daha çok bir yargı bildirimi gibi. Fikir belirtmek için önce tanışmak gerekiyor. Üstelik ilk mesajda fiziksel odaklı başlamak çoğu kişi için başlamadan bitiren nedenlerden biri.

5. Acemice bir giriş: Buralarda yeniyim ;)

Sen, ben ve bütün Türkiye yeni zaten... Yalnızca bu cümleyle başlayanların oranı herhalde çok yüksektir. İçerik sıfır, özgünlük sıfır. Samimiyet desek o da kayıplara karışmış.

6. Röportaj yapıyoruz galiba: Kendini tanıtsana.

Yani soru sormak güzel ama kendisi hiçbir şey demeyip “Hadi anlat bakalım.” demek biraz tek taraflı bir iletişim değil mi? İnsan kendinden başlayınca daha sıcak bir giriş oluyor genelde.

7. Alakayı anlamadık: Takipleşelim mi?

Bu bir sosyal medya iş birliği mi, flört mü? Niyet ne belli değil. İlişki değil, algoritma teklif ediyorsun sanki. Eğer takipçi kasma niyetin varsa bununla ilgili farklı yöntemler var elbette ama doğru adres burası değil ya.

8. Anlam vermesi epey güç: Seni çözemedim.

Ne zaman baktın da çözemedin? Bu cümle hem yargılayıcı hem de ilk mesajda garip bir gerginlik yaratıyor. Karşında bir matematik problemi yok sonuçta. Değil mi?

9. Kötünün iyisi: Merhaba, tanışalım mı?

Kibar ama fazla robotik. Bunu yazan kişi gerçekten tanışmak istiyor mu yoksa bunu herkese kopyalayıp mı gönderdi belli değil. Biraz daha geliştirilebilir bizce.

10. Oradan bakınca nasıl anlaşılıyor?: Çok tatlısın, sevgilin var mı?

Doğrudan konuya girilmiş ve niyet belli. Olay buysa severiz belki ama aynı zamanda hızlıca konuya girip karşıdakine “seçilmiş” değil “taranmış” gibi hissettirme potansiyeli yüksek. Bu mesaj girişi de diğerleri gibi sınıfta kaldı. 👎

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
