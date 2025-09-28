İlişkiyi Başlamadan Bitiren 10 Soğuk Mesaj Başlangıcı
Henüz ismini yeni öğrenmişken gelen o enerjisiz, özensiz ve kupkuru mesajlar her şeyi başlamadan bitirir, 'Olmadı bu...' dedirtir.
İster yeni tanışılmış biriyle olsun, ister ilk buluşma sonrası yazışmalar, bazen bir mesaj başlığı her şeyi bir anda dondurabilir. Dikkat etmeniz için bazı örnekler sıraladık!
1. "Eee?" dedirtir: Selam.
2. Devamı pek gelmez: Naber?
3. Hiç tutmaz: Uygulamadan kullanıcı adını gördüm, öyle yazdım.
4. Ne iyi ne de kötü: Fotoğrafların güzelmiş.
5. Acemice bir giriş: Buralarda yeniyim ;)
6. Röportaj yapıyoruz galiba: Kendini tanıtsana.
7. Alakayı anlamadık: Takipleşelim mi?
8. Anlam vermesi epey güç: Seni çözemedim.
9. Kötünün iyisi: Merhaba, tanışalım mı?
10. Oradan bakınca nasıl anlaşılıyor?: Çok tatlısın, sevgilin var mı?
