İlişkilerde Kıskançlık Krizinin Asıl Sebebi Bulundu: Kıskançlığın Altında Yatan Gizli Korku
Kaynak: https://journals.sagepub.com/doi/10.1...
Bilim dünyası, romantik ilişkilerde yaşanan kıskançlık krizlerinin perde arkasını araladı. Yeni yapılan bir araştırma, kıskançlığın sadece sevgiyle ilgili olmadığını, aslında çiftler arasındaki 'güç dengesiyle' doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı. İlişkide kendini daha güçsüz hisseden tarafın neden daha çok kıskandığına dair çarpıcı detaylar haberimizde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Romantik ilişkilerin en sancılı duygularından biri olan kıskançlık, uzmanlar tarafından bu kez bambaşka bir pencereden incelendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın