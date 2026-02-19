İlişkilerde Kıskançlık Krizinin Asıl Sebebi Bulundu: Kıskançlığın Altında Yatan Gizli Korku

Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, kıskançlık duygusunun temelinde yatan dinamiğin, partnerler arasındaki gizli güç savaşı olduğunu ortaya koydu. Uzun yıllardır sadece bir kayıp korkusu veya evrimsel bir korunma içgüdüsü olarak görülen bu duygu, aslında bireyin ilişkideki konumunu ve 'alternatifsiz olma' durumunu temsil ediyor. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, partnerine duygusal veya maddi açıdan daha fazla bağımlı olan kişilerin, yani ilişkide daha az güce sahip olanların, sadakatsizlik ihtimaline karşı çok daha sert ve hassas tepkiler verdiğini gösteriyor.

Bilimsel verilere göre, bir kişi partnerine karşı ne kadar çok bağımlılık geliştirirse, dışarıdan gelecek en ufak bir ilgi odağına karşı o kadar savunmasız hissediyor. Bu durum, 'ikame edilebilirlik' korkusunu, yani yerinin doldurulabileceği endişesini tetikliyor. Kendini ilişkide daha güçsüz ve alternatifi olmayan biri olarak gören birey, bu açığı kapatmak için kıskançlığı bir savunma mekanizması olarak kullanıyor. Öte yandan, özsaygısı yüksek olan ve kendi gücünün farkında olan bireylerin, bir tehdit anında alternatif yollara yönelebileceklerini bildikleri için çok daha az yıkıcı kıskançlık sergiledikleri belirlendi.

Çalışma, kıskançlık hisseden bireylerin bu durumla başa çıkmak için iki ana yol izlediğini saptadı. Kimi bireyler ilişkiyi onarmak ve partnerinin bağlılığını artırmak için yapıcı çabalara girerken, kendini güçsüz hisseden kesimin daha çok kısıtlama, kontrol etme ve üçüncü kişileri kötüleme gibi savunmacı davranışlara başvurduğu görüldü. Sonuç olarak kıskançlık, ilişkideki dengelerin bozulduğuna dair bir alarm sistemi görevi görüyor. Güç dengesinin eşit dağıldığı ilişkilerde bu alarm nadiren çalarken, asimetrik ve dengesiz ilişkilerde kıskançlık kronik bir sorun haline dönüşerek ilişkiyi içeriden kemiriyor.