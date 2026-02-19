Epstein Belgelerinde Adı Geçen Prens Andrew Tutuklandı
Epstein belgelerinde adı geçen İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew tutuklandı. BBC’nin haberine göre Prens Andrew’in tutuklanma nedeni ‘görevi kötüye kullanma’ olarak açıklandı. Polisin Berkshire ve Norfolk’taki adreslerde arama yapıldı öğrenildi. Thames Valley Polisi 66 yaşında giren Andrew’in tutuklandığını bildirdi.
Prens Andrew tutuklandı.
Prens Andrew’in adı Epstein belgelerinde geçiyor.
Prens Andrew kimdir?
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Krallıkta prens tutuklanıyor, cumhuriyetle yönetilen ülkede saraya yakın trole bile dokunulmuyor. Ondan sonra hukuk devletiyiz! Aynen karşim. 👍
Andrew yargılamanın Türkiye'de yapılmasını talep etmiş... Dostum trump halleder davayı...
bizim fetoculer gibi bunların da epsteincileri var hahaha
tek farkı onlar tutuklaniyor bizimkiler bastaci
