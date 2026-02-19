onedio
Epstein Belgelerinde Adı Geçen Prens Andrew Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2026 - 13:27

Epstein belgelerinde adı geçen İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew tutuklandı. BBC’nin haberine göre Prens Andrew’in tutuklanma nedeni ‘görevi kötüye kullanma’ olarak açıklandı. Polisin Berkshire ve Norfolk’taki adreslerde arama yapıldı öğrenildi. Thames Valley Polisi 66 yaşında giren Andrew’in tutuklandığını bildirdi. 

Prens Andrew tutuklandı.

Kraliçe 2. Elizabet ve Prens Philip’in üçüncü çocuğu Andrew Mountbatten-Windsor tutuklandı. Epstein belgelerinde adı geçen Prens Andrew hakkında ‘kamu görevini kötü kullanma’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Epstein ile bağlantısı nedeniyle unvanlarını kaybeden Andrew, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. BBC’nin haberine göre Prens Andrew tutuklandı. Polisin Berkshire ve Norfolk’taki adreslerde arama yaptığı belirtildi.

Prens Andrew’in adı Epstein belgelerinde geçiyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde Prens Andrew’in adı dikkat çekti. Epstein ile yakın ilişkisi bulunan Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki iddialar İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Epstein mağduru bir kadın henüz 17 yaşındayken Prens Andrew’in istismarına uğradığını ileri sürdü. İddiaları reddeden Prens Andrew, Kraliyet Ailesi’ne zarar vermemek adına tüm unvanlarından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew’in Prens unvanı Kral Charles tarafından elinden alınmıştı.

Prens Andrew kimdir?

Andrew Mountbatten-Windsor veya eski unvanıyla York Dükü Prens Andrew 19 Şubat 1960 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Kraliçe 2. Elizabet ve Prens Philip’in üçüncü çocukları olarak dünyaya gelen Prens Andrew, Kral 3. Charles’ın kardeşidir. 

Prens Andrew’in küçük yaştaki çocuklar üzerinden fuhuş ağı kuran cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile dostluğu Kraliyet ailesindeki unvanlarının sonunu getirdi. İddiaların ardından Andrew, Kraliyet ailesindeki tüm unvanlarını bıraktığını açıkladı. 2022 yılında Kraliçe 2. Elizabeth’in aldığı karara göre Andrew’in tüm yetkileri elinden alındı. 

Son olarak ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerde Andrew Mountbatten-Windsor hakkında küçük yaştaki çocuğa istismar iddiaları yer aldı. Eski Prens’in 19 Şubat 2026 tarihinde tutuklandığı bildirildi.

Bozkurt

Krallıkta prens tutuklanıyor, cumhuriyetle yönetilen ülkede saraya yakın trole bile dokunulmuyor. Ondan sonra hukuk devletiyiz! Aynen karşim. 👍

demet s.

Andrew yargılamanın Türkiye'de yapılmasını talep etmiş... Dostum trump halleder davayı...

B M

bizim fetoculer gibi bunların da epsteincileri var hahaha

B M

tek farkı onlar tutuklaniyor bizimkiler bastaci

