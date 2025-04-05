İlişki Testi: Olgun musun Çocuksu mu?
İlişki Testi: Olgun musun Çocuksu mu?
Aşkta ve ilişkilerde herkesin farklı bir yaklaşımı vardır. Kimimiz sorumluluk sahibi, mantıklı ve sakin bir tavırla olaylara yaklaşırken, kimimiz ilişkilerde daha eğlenceli, hareketli ve bazen de biraz kaprisli olabiliriz. Peki sen hangi taraftasın? İlişkilerinde olgun, sabırlı ve çözüm odaklı biri mi, yoksa çocuksu, neşeli ama biraz da duygularına kapılan biri misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir tartışma yaşadığınızda nasıl tepki veriyorsun?
4. Bir planınız iptal olduğunda ne yaparsın?
5. Sürprizleri sever misin?
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6. Partnerinin arkadaşlarıyla fazla vakit geçirdiğini düşünüyorsun, ne yaparsın?
7. Tartışmalarda özür dilemeyi bilir misin?
8. Birlikte vakit geçirirken partnerinin telefonla ilgilenmesi seni rahatsız eder mi?
9. İlişkide romantizm senin için ne kadar önemli?
10. İlişkide en önemli şey sence nedir?
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Sen olgunsun!
Sen çocuksusun!
Sen yeri geldiğinde olgun yeri geldiğinde çocuksusun!
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