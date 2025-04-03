Seni Kim Mutlu Edebilir?
Seni Kim Mutlu Edebilir?
Mutluluğun kaynağı bazen düşündüğümüzden daha karmaşık olabilir. Peki seni en çok ne veya kim mutlu eder? Bazen dostlarımız, bazen ailemiz, bazen de sevgilimiz ya da tamamen kendimiz olabiliriz.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir sorunun olduğunda kime danışmayı tercih edersin?
4. Ne tür hediyeler seni en mutlu eder?
5. Yalnız kalmaktan hoşlanır mısın?
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6. Hafta sonunu nasıl geçirmeyi tercih edersin?
7. Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?
8. Sarılmak sana güvende hissettirir mi?
9. En çok hangi duyguyu yaşamak istersin?
10. Son olarak şuanki mutluluğunu puanlar mısın?
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Seni sadece arkadaşların mutlu edebilir!
Seni ailen mutlu edebilir!
Seni partnerin mutlu edebilir!
Seni sadece sen mutlu edebilirsin!
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