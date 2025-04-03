Sen Nasıl Bir Sevgilisin?
Sen Nasıl Bir Sevgilisin?
Aşkın her kişide farklı bir yansıması var. Kimi romantik, kimi mesafeli, kimi eğlenceli... Peki, sen nasıl bir sevgilisin? Bunu öğrenmenin en iyi yolu bu teste göz atmak!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk buluşmanızda nereye gitmek istersin?
4. Partnerinle tartıştığınızda nasıl bir tavır sergilersin?
5. İlişkide romantik jestler yapmayı sever misin?
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6. Sevgilinden beklediğin en önemli özellik nedir?
7. Partnerinin ailesiyle tanışmak senin için ne ifade eder?
8. Sevgilinle sık sık vakit geçirmek ister misin?
9. Partnerinle aynı evde yaşamak senin için ne ifade eder?
10. Romantik bir akşamda partnerine sürpriz yapmak istesen ne yaparsın?
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Sen romantik bir sevgilisin!
Sen eğlenceli bir sevgilisin!
Sen duygusal bir sevgilisin!
Sen bağımsız bir sevgilisin!
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