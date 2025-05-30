İlişki Deneyimlerine Göre Cinsel Hayatın Bir Enstrüman Olsa Hangisi Olurdu?
Bazı ilişkiler senfonik bir uyum içindeyken, bazıları tam bir rock konseri gibi tempolu! Peki, senin cinsel hayatın hangi enstrümana benziyor? Tutkulu bir elektro gitar mı, dengeli bir piyano mu yoksa sürprizlerle dolu bir davul mu? haydi cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim. 👇
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2. İlişkilerinde romantizm senin için ne ifade ediyor?
3. Söyle bakalım, sence evlilik aşkı öldürür mü?
4. Peki partnerine farklı bir gece yaşatmak istesen ne planlardın?
5. Birini çekici bulduğunda ilk neye dikkat edersin?
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6. Partnerin seni bir konsere götürecek olsa, hangi sanatçıyı seçersin?
7. Sence ilişkide tartışmalar nasıl çözülmeli?
8. Cinsel hayatında bugüne kadar yaptığın en büyük çılgınlık neydi?
Piyano!
Elektro Gitar! 🤘
Davul!
Saksafon!
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