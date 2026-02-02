onedio
İki Büyükşehrin Arası Trenle 25 Dakikaya İnecek: 2026’nın Sonunda Açılacak

Mersin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2026 - 20:13

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Projenin ilk etabı olan Mersin-Adana etabı tamamlandığında, iki büyükşehrin arası trenle 25 dakikaya inecek. Mersin ile Gaziantep arasındaki ulaşım süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Mersin ile Adana’yı birbirine bağlayacak projenin, 2026’nın son günlerinde hizmete açılması bekleniyor.

Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı’nı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak demiryolu projesinde çalışmalar devam ediyor.

AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, beraberindeki heyetle birlikte Tarsus ilçesinde yürütülen hızlı tren projesini yerinde inceledi.

İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Kıratlı, “Bugün Mersin'den Gaziantep'e trenle yaklaşık 6 buçuk saate varan bir yolculuk söz konusu. Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlandığında bu süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu, bölge için çok ciddi bir kazanım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca projenin ilk etabı olan Mersin-Adana etabı ile Mersin’den Adana’ya gidiş süresi 25 dakikaya düşecek.

Projenin etaplarına ilişkin de bilgi veren Kıratlı, yetkililerden alınan bilgilere göre Mersin-Adana etabının 2026 yılı sonunda, 2027 yılı başı itibarıyla hizmete alınmasının planlandığını belirterek, “Memnuniyet duyduğumuz tarihleri arkadaşlarımız bizimle paylaştı. İnşallah 2026 yılı sonunda Mersinli ve Adanalı hemşerilerimiz yüksek hızlı tren konforuyla seyahat etmeye başlayacak” dedi.

