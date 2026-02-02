İki Büyükşehrin Arası Trenle 25 Dakikaya İnecek: 2026’nın Sonunda Açılacak

AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, beraberindeki heyetle birlikte Tarsus ilçesinde yürütülen hızlı tren projesini yerinde inceledi.

İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Kıratlı, “Bugün Mersin'den Gaziantep'e trenle yaklaşık 6 buçuk saate varan bir yolculuk söz konusu. Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlandığında bu süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu, bölge için çok ciddi bir kazanım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca projenin ilk etabı olan Mersin-Adana etabı ile Mersin’den Adana’ya gidiş süresi 25 dakikaya düşecek.

Projenin etaplarına ilişkin de bilgi veren Kıratlı, yetkililerden alınan bilgilere göre Mersin-Adana etabının 2026 yılı sonunda, 2027 yılı başı itibarıyla hizmete alınmasının planlandığını belirterek, “Memnuniyet duyduğumuz tarihleri arkadaşlarımız bizimle paylaştı. İnşallah 2026 yılı sonunda Mersinli ve Adanalı hemşerilerimiz yüksek hızlı tren konforuyla seyahat etmeye başlayacak” dedi.