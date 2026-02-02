İki Büyükşehrin Arası Trenle 25 Dakikaya İnecek: 2026’nın Sonunda Açılacak
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Projenin ilk etabı olan Mersin-Adana etabı tamamlandığında, iki büyükşehrin arası trenle 25 dakikaya inecek. Mersin ile Gaziantep arasındaki ulaşım süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Mersin ile Adana’yı birbirine bağlayacak projenin, 2026’nın son günlerinde hizmete açılması bekleniyor.
Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı’nı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak demiryolu projesinde çalışmalar devam ediyor.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
