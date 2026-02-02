onedio
Roma’da Dünyaca Ünlü Trevi Çeşmesi’ni Yakından Görmek Paralı Oldu

İtalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2026 - 18:39

Roma’da bulunan ve “Aşk Çeşmesi” olarak bilinen Trevi Çeşmesi’ni yakından görmek isteyen turistler, bugün yürürlüğe giren kararla birlikte 2 avro ödeme yapacak. Roma sakinlerinden çeşmeye yaklaşmak için ücret talep edilmeyecek. Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, “Bu çeşme New York’ta olsa 2 avro değil, 100 ABD doları isterlerdi.” ifadelerini kullandı.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi) paralı oldu.

Başkentin her dönem yoğun turist çeken noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi için bir süredir gündemde olan ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri’nin 19 Aralık 2025’te duyurduğu biletli giriş sistemi bugün resmen başladı.

Buna göre, Trevi Çeşmesi’ni hafta içi günlerde 11.30 ile 22.00 saatleri arasında yakından görmek ve büyük havuzunun önünden geçmek isteyen ziyaretçiler, bugünden itibaren 2 avro giriş ücreti ödeyecek. Hafta sonlarında ise ücret alınacak saat aralığı 09.00–22.00 olarak belirlendi. Akşam 22.00’den sabaha kadar olan sürede tarihi yapı biletsiz ziyaret edilebilecek.

Roma sakinleri ve resmî ikametleri Roma’da olanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçük çocuklar ve rehberli turlarla gelenler söz konusu ücretten muaf tutulacak.

Aşk Çeşmesi olarak da biliniyor

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan geç Barok tarzdaki ünlü çeşme, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Pek çok romantik filmin çekildiği tarihi çeşme, bu nedenle “Aşk Çeşmesi” olarak da anılıyor.

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato ise ücretli ziyaret kararını, “Bu çeşme New York’ta olsa 2 avro değil, 100 ABD doları isterlerdi.” sözleriyle savundu.

Onorato ayrıca bilet uygulamasının iş piyasasında istihdam yaratacağını, çeşmenin bakımına katkı sağlayacağını ve yankesicilik ile hırsızlık vakalarının önüne geçilerek ziyaretlerin daha güvenli hâle geleceğini belirtti.

