Roma’da Dünyaca Ünlü Trevi Çeşmesi’ni Yakından Görmek Paralı Oldu

Başkentin her dönem yoğun turist çeken noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi için bir süredir gündemde olan ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri’nin 19 Aralık 2025’te duyurduğu biletli giriş sistemi bugün resmen başladı.

Buna göre, Trevi Çeşmesi’ni hafta içi günlerde 11.30 ile 22.00 saatleri arasında yakından görmek ve büyük havuzunun önünden geçmek isteyen ziyaretçiler, bugünden itibaren 2 avro giriş ücreti ödeyecek. Hafta sonlarında ise ücret alınacak saat aralığı 09.00–22.00 olarak belirlendi. Akşam 22.00’den sabaha kadar olan sürede tarihi yapı biletsiz ziyaret edilebilecek.

Roma sakinleri ve resmî ikametleri Roma’da olanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçük çocuklar ve rehberli turlarla gelenler söz konusu ücretten muaf tutulacak.