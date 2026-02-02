Roma’da Dünyaca Ünlü Trevi Çeşmesi’ni Yakından Görmek Paralı Oldu
Roma’da bulunan ve “Aşk Çeşmesi” olarak bilinen Trevi Çeşmesi’ni yakından görmek isteyen turistler, bugün yürürlüğe giren kararla birlikte 2 avro ödeme yapacak. Roma sakinlerinden çeşmeye yaklaşmak için ücret talep edilmeyecek. Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, “Bu çeşme New York’ta olsa 2 avro değil, 100 ABD doları isterlerdi.” ifadelerini kullandı.
Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi) paralı oldu.
Aşk Çeşmesi olarak da biliniyor
