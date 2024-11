İhtiyaçtan Fazlasına Neden Yöneliyoruz? Alışveriş Psikolojisini Anlayarak Bilinçli Tüketici Olmanın 12 Yolu

Her tür alışverişte bez ve karton çantalara geçmek plastik tüketimini kontrol etmeye yardımcıdır. Fakat bilinçli bir tüketici için iş hiçbir zaman burada bitmez. Örneğin; her gün kahve içiyorsanız her gün karton bardak ve plastik pipet atığı çıkarmak yerine, yanınıza kendi termosunuzu ve pipetinizi alabilirsiniz. Veya market alışverişlerinde yöneldiğiniz markaları, geri dönüşümlü materyal kullananlar arasından seçebilirsiniz. 😘