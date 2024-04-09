'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 30. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Bu çorbayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

1 tane tavuk göğsü

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

Nane

1 litre su

1. Tavuk göğsünü kuşbaşı olarak doğruyoruz. Zeytinyağını tencereye alıp tavukları pişiriyoruz.

2. Üzerine tereyağını da ekleyip pişirmeye devam ediyoruz.

3. Nohutu ve baharatları da ekliyoruz. Suyunu da ekliyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz.

4. Bu arada terbiyeyi yapıyoruz. Un, yumurta ve yoğurdu kaba alıp karıştırıyoruz. Çorbanın suyundan terbiyeye alıp karıştırıyoruz. Sonra bu karışımı tencereye sürekli karıştırarak ekliyoruz.