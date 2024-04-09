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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 30. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

etiket 'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 30. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 30. günü iftar menüsü burada. 👇

Son gün geldi. 30. günün ilk menüsü şöyle:

  • Yoğurtlu un çorbası

  • Pritnisa

  • Özbek pilavı

  • Köstebek pasta

Artık son günün menüsüne geldik. İlk olarak yoğurtlu un çorbasıyla başlıyoruz.

Artık son günün menüsüne geldik. İlk olarak yoğurtlu un çorbasıyla başlıyoruz.

Yoğurtlu un çorbası için gerekli malzemeler şunlar:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 1 litre su

  • Tuz

  • Nane

1. Bir kasede un, yumurta ve yoğurdu güzelce çırpıyoruz.

2. Tencereye suyu koyuyoruz. Kaynamış sudan bir kepçe terbiyeye ekleyip karıştırıyoruz.

3. Terbiyeyi tencereye eklerken sürekli karıştırıyoruz.

4. Son olarak tuz ve naneyi ekleyip karıştırıyoruz.

Pritnisa ile devam edelim...

Pritnisa ile devam edelim...

Bulgar mücveri olarak da geçen bu tarifi yapmak için gerekenler şunlar:

  • 2 patates

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • 4 yemek kaşığı un

  • Tuz - Karabiber

  • 1 çay kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1. Patatesleri ve soğanları rendeliyoruz. Suyunu sıkıp kenara alıyoruz.

2. Rende sebzelerin üzerine un, yumurta ve baharatları ekleyip karıştırıyoruz.

3. Sıvı yağı kızdırıp kaşıkla harçtan alıp yağda kızartıyoruz.

Özbek pilavı, son gün için güzel bir seçenek.

Özbek pilavı, son gün için güzel bir seçenek.

Özbek pilavı yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 500 gram kuzu kuşbaşı et

  • 3 su bardağı pirinç

  • 2 soğan

  • 5 havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 4.5 su bardağı sıcak su

  • Tuz - Karabiber

  • Kimyon

1. Pilav tenceresine yağları alıyoruz. 

2. Piyazlık doğranan soğanları ekleyip kavuruyoruz. 

3. Etleri de ekleyip kavuruyoruz. Havuçları rendeleyip onu da ekliyoruz.

4. Son olarak pirinçleri de ekleyip karıştırıyoruz.

5. Su ve baharatları da ekliyoruz. Sarımsakları da ezmeden pirincin üzerine bastırarak koyuyoruz.

Pilav pişip demlenince servis edebiliriz.

İlk menümüzü köstebek pastayla bitirelim mi?

İlk menümüzü köstebek pastayla bitirelim mi?

Bu pasta için gereken malzemeler şunlar:

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 2.5 su bardağı un

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

İçi için;

  • Muz

  • 2 paket krem şanti

  • 1.5 su bardağı süt

1. Yumurtaları kaba alıp şekeri üzerine ekliyoruz ve çırpıyoruz.

2. Yağ ve sütü de ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.

3. Kuru malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz.

4. Kalıbı tereyağı ile yağlıyoruz ve karışımı döküyoruz. 175 derece 30 dakika pişiriyoruz. Yine de pişirirken mutlaka kontrollü pişirelim.

5. Krem şantiyi kaba alıp üzerine sütü alıyoruz ve çırpıyoruz.

6. Kek piştikten sonra fırından çıkarıp ılınması için bekliyoruz.

7. Kekin iç kısmını dikkatlice çıkarıyoruz. Muzları bu boşluğa yerleştiriyoruz. Üzerini de krem şantiyle kaplıyoruz. 

8. Çıkardığımız kekleri rondodan geçiriyoruz ve pastanın üzerini bu ufalanmış keklerle kaplıyoruz.

30. gün için ikinci menümüz ise şöyle:

  • Nohutlu tavuk çorbası

  • Hingel

  • Brokoli salatası

  • Tepside kadayıf

Nohutlu tavuk çorbası, iftar için son kez yapabileceğiniz lezzetli bir çorba tarifi.

Nohutlu tavuk çorbası, iftar için son kez yapabileceğiniz lezzetli bir çorba tarifi.

Bu çorbayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1 tane tavuk göğsü

  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • Tuz

  • Nane

  • 1 litre su

1. Tavuk göğsünü kuşbaşı olarak doğruyoruz. Zeytinyağını tencereye alıp tavukları pişiriyoruz.

2. Üzerine tereyağını da ekleyip pişirmeye devam ediyoruz.

3. Nohutu ve baharatları da ekliyoruz. Suyunu da ekliyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz.

4. Bu arada terbiyeyi yapıyoruz. Un, yumurta ve yoğurdu kaba alıp karıştırıyoruz. Çorbanın suyundan terbiyeye alıp karıştırıyoruz. Sonra bu karışımı tencereye sürekli karıştırarak ekliyoruz.

Hingel ana yemek için ideal bir tarif.

Hingel ana yemek için ideal bir tarif.

Hingel için malzemelerimiz şunlar:

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı su

  • Aldığı kadar un

  • 3 patates

  • Tuz - Karabiber

  • Kırmızı toz biber

1. Patatesleri haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra baharatları ekleyip karıştırıyoruz.

2. Yumurta ve suyu kaba alıp karıştırıyoruz. Tuzunu da ekleyelim.

3. Üzerine kontrollü şekilde unu ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde kenara alıp dinlendirelim.

4. Bu hamurdan 3 beze yapıyoruz ve açıyoruz. Çay bardağı ile bu hamuru kesiyoruz.

5. Her yuvarlağın içine patates koyuyoruz ve hingel şekli veriyoruz.

6. Bütün hamura şekil verdikten sonra suda haşlıyoruz. 

Üzerine ister salçalı ister tereyağlı sos yaparak servis edebilirsiniz.

Brokoli salatası bu menüye iyi gider.

Brokoli salatası bu menüye iyi gider.

Brokoli salatası için gerekli malzemeler şunlar:

  • Yarım brokoli

  • 1 havuç

  • 2 yemek kaşığı mısır

  • Közlenmiş kırmızı biber

  • 3 salatalık turşusu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz

1. Brokolileri kesip haşlayarak başlayalım. Havuçları da doğrayıp haşlıyoruz.  

2. Sosu için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp hazırlıyoruz.

3. Közlenmiş kırmızı biberleri, salatalık turşusunu doğrayıp kaba alıyoruz. Mısırları da üzerine ekliyoruz.

4. Haşlanan sebzeleri doğranan malzemelerin üstüne alıp güzelce karıştırıyoruz. Üzerine sosunu da ekleyip karıştırıyoruz.

Tepside kadayıf ile artık menümüzü bitiriyoruz.

Tepside kadayıf ile artık menümüzü bitiriyoruz.

Kadayıf tatlısı yapmak için gerekli malzemeler şunlar:

  • 500 gram kadayıf

  • 200 gram tereyağı

  • Ceviz

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı şeker

  • 4 su bardağı su

  • Yarım limon suyu

1. Şerbeti için su ve şekeri karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip biraz daha kaynatıp ocaktan alıyoruz.

2. Tereyağını eritiyoruz. Kadayıfların üzerine tereyağını alıp karıştırıyoruz. 

3. Kadayıfın yarısını borcama alıp bastırıyoruz. Üzerine cevizleri bol bol serpiyoruz.

4. Kalan kadayıfı da üzerine kapatıp bastırıyoruz. 

5. 180 derecede alt üst kızarana kadar güzelce pişiriyoruz. 

6. İlk sıcağı çıktıktan sonra şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz.

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