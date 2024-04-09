'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 30. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Bu pasta için gereken malzemeler şunlar:
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2.5 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
İçi için;
Muz
2 paket krem şanti
1.5 su bardağı süt
1. Yumurtaları kaba alıp şekeri üzerine ekliyoruz ve çırpıyoruz.
2. Yağ ve sütü de ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.
3. Kuru malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz.
4. Kalıbı tereyağı ile yağlıyoruz ve karışımı döküyoruz. 175 derece 30 dakika pişiriyoruz. Yine de pişirirken mutlaka kontrollü pişirelim.
5. Krem şantiyi kaba alıp üzerine sütü alıyoruz ve çırpıyoruz.
6. Kek piştikten sonra fırından çıkarıp ılınması için bekliyoruz.
7. Kekin iç kısmını dikkatlice çıkarıyoruz. Muzları bu boşluğa yerleştiriyoruz. Üzerini de krem şantiyle kaplıyoruz.
8. Çıkardığımız kekleri rondodan geçiriyoruz ve pastanın üzerini bu ufalanmış keklerle kaplıyoruz.