İftar Programına Katılan Kadın Kameranın Kendisini Çektiği Anlarda Heyecanını Saklayamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.02.2026 - 11:20

Tecrübeli bir ekran yüzü değilseniz kamera karşısında nasıl göründüğünüzü asla kestiremezsiniz. Hele bu bir canlı yayınsa ve milyonlar izliyorsa daha iyi resimler vermeli, heyecanınızı gizlemelisiniz. Merve Pery isimli bir içerik üreticisi de Nihat Hatipoğlu ile birlikte bir klasik haline gelen iftar programına katıldı. Kameranın kendisini çektiğini fark edince heyecanına hakim olamadı.

Gelen bazı yorumlar şöyle;

*Ciddi ortamlarda bana da aynen bu tarz gülme geliyor (sebebi travma sonrası yasanan stres bozukluğuymuş) mesela biri düşsün ona da çok gülerim... Elimde değil.

*Kameraman düşmüş.

*Yukarı doğru bakarken gülmemem lazım gülmemem lazım dediğine eminim

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
