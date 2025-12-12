İdeoloji, Sınıf ve Alkol: Kadehteki Hayatlar ve Hayaller

Alkol tartışmaları dışarıdan bakınca sağlık ve bilim mevzusu gibi görünür: Karaciğer, tansiyon, bağımlılık oranları, halk sağlığı kampanyaları… Ama burnunuzu biraz yaklaştırınca bambaşka keskin bir koku gelir: İdeoloji. Özellikle endüstrinin ve siyaset dilinin sevdiği bir numara vardır: Sorunu “aşırıya kaçan birkaç kişi”ye indirgemek. Ekonomik baskı, işsizlik, gelecek kaygısı, güvencesiz çalışma koşulları arka fonda flu kalır, spot ışığı kişisel irade ve karakter noktasına sabitlenir. Toplumsal düzenin ürettiği sonuç, “bireysel zaaf” gibi paketlenir. Böylece alkolün sınıfsal yüzünü görmemiz zorlaşır, tartışma “bireysel tercih” düzeyinde bir ileri bir geri yürür durur.

Siyasetle bağı da buradan tamamen kopuk değildir. Örneğin ABD eyaletlerini inceleyen bir çalışma, politik olarak daha “liberal” bölgelerde bira ve sert içki tüketiminin biraz daha yüksek, muhafazakâr eyaletlerde görece daha düşük olduğunu gösteriyor. Elbette kadehteki sıvı doğrudan oy pusulasına dönüşmüyor, ama aynı yaşam tarzının iki yüzü gibi duruyor: Bir yanda “hafta sonu barı”, diğer yanda “pazar vaazı”. İçki, burada da yalnızca bir içecek değil, belli bir hayat tasarımının yan unsuruna dönüşüyor.

Üst-Orta Sınıfın Tadım Repertuvarı

Zevk meselesi söz konusu olduğunda sahneye bu kez üst–orta sınıflar çıkıyor. Sosyolojik araştırmalar, içki zevklerinin sınıfla birlikte nasıl inceldiğini uzun süredir anlatıyor. Üst–orta sınıf, adeta birer içki DJ’i gibi davranıyor: Yeni çıkan her craft birayı denemek, hangi şarabın hangi bağdan geldiğini bilmek, nadir viskilerin adını ezbere saymak, mezelerin yanında hangi kadehin yakışacağını uzun uzun konuşmak… Burada mesele sarhoş olmak değil, geniş bir “tadım repertuvarı” üzerinden kültürel sermaye göstermek. Bourdieu’nun deyimiyle, zevkler sınıfın görünmez dilidir ve içki bu dilde geniş bir kelime dağarcığı sunar.

“Ben lager’ci değil, IPA’cıyım” demek, aynı zamanda “ben öyle sıradan bira içenlerden değilim” demenin kibar yoludur. Şarap notlarında “burunda kırmızı meyve, damakta dengeli asidite” arayan dil, biraz da “benim damağım sıradan değil” demek ister. Kadeh, burada bir keyif nesnesi olmaktan çok, LinkedIn profiline yazılamayan bir satıra dönüşür. CV’ye “Merlot’un terroir’ını ayırt ederim” yazılmaz ama sofradaki sohbet bunu usulca ima eder. Birinin portfolyosunda sertifikalar, dil belgeleri, yüksek lisanslar, diğerinin portfolyosunda hangi bağın hangi rekoltesinin “açılıp içildiği” detayları vardır. İkisi de sınıfsal anlatının farklı sayfalarıdır.