İdam Cezası Artan Şiddet Olaylarına Neden Çözüm Değil?

Türkiye, adeta sürekli el yükselten bir vahşet döngüsüne girmiş gibi, her biri öncekini unutturan bu cinayetler karşısında yeni bir galeyana kapıldı. Ama katil bu sefer intihar ettiği için, “idam!” çığlıklarımız ve belki bizi bir nebze rahatlatacak işkence veya kötü muamele görme arzularımız kursağımızda kaldı adeta. 19 yaşındaki failin defalarca psikiyatri muayenesine girdiğini, daha önce intihara kalkıştığını, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, daha önce çektiği bazı videolarda maktulleri öldürmek istediğinden açıkça bahsettiğini öğrendik bu sefer de.

19 yaşında gençlerini suç makinelerine, canavarca hisle cinayet işleyebilen katillere veya vahşice katledilen maktullere dönüşmekten alıkoyamayan bir toplum; hukuk sisteminden sağlık sistemine, eğitim sisteminden aile ilişkilerine kadar bütün bir toplumsal organizasyonunu masaya yatırıp düşünmek zorunda. Bütün bunlar, temeli çok derinlere inen problemlere işaret ediyor.

Toplum olarak bütün bu problemlere soğukkanlılıkla kafa yormak ve çözüm aramak yerine; hemen bütün hıncımızı döküp boşaltabileceğimiz bir suçlu bulmak, böylelikle bütün sorumluluğu üstümüzden atıp rahatlamak istiyoruz sadece. Aklımıza gelen, en kolay çözüm bu çünkü, diğerleri için ciddi bir emek ve mesai ayırmak, uzun uzun düşünmek gerekiyor. Kendimize, bütün toplumsal organizasyonumuza eleştirel bir gözle bakabilmek gerekiyor. Ama asıp kesmek, işkence ve kötü muameleye başvurmak, böylelikle vicdanları “tatmin” edip bir sonraki korkunç cinayete kadar uykumuza kaldığımız yerden devam etmek daha çekici geliyor.

Bu sadece kolaycılıkla alakalı değil elbette, toplum olarak intikam duygusuyla adaleti birbirine karıştırıyoruz. Bilakis, intikam duygusuyla yapılan herhangi bir şeyden adaletin çıkmayacağını idrak etmemiz gerekiyor. İşkence ve idam gibi uygulamaların suç oranlarını düşürmediğine dair yapılmış pek çok bilimsel çalışmayı dikkate almamız, bütün sorunlarımıza da rasyonel ve soğukkanlı bir şekilde hem bilimsel yönteme hem de ceza hukukuna temel teşkil eden muhakeme ilkelerine uyarak düşünmemiz, kafa yormamız gerekiyor.