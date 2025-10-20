İçişleri Bakanlığı’ndan 3 Bölge İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: "Sel ve Su Baskınlarına Karşı Dikkatli Oldun"
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler kapsamında bu gece ve yarın (Salı) bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bakanlık, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanlığı’nın paylaşımına göre bu gece Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli yağış olacak.
İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması 👇
