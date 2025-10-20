onedio
İçişleri Bakanlığı'ndan 3 Bölge İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: "Sel ve Su Baskınlarına Karşı Dikkatli Oldun"

İçişleri Bakanlığı’ndan 3 Bölge İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: "Sel ve Su Baskınlarına Karşı Dikkatli Oldun"

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 23:04

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler kapsamında bu gece ve yarın (Salı) bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bakanlık, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı’nın paylaşımına göre bu gece Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli yağış olacak.

İçişleri Bakanlığı’nın paylaşımına göre bu gece Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli yağış olacak.

Yağışlar yarın Kıyı Ege’de de görülecek. İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın kuvvetli yağışlar Siirt ve Şırnak çevrelerinde de görülecek.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması 👇

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması 👇
'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

📍 Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

📍 Yarın (Salı) Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

📍 Yarın (Salı) yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

⚠️ Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'

