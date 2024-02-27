İBB'nin Planı Hazır: İstanbul'da Acil Dönüştürülmesi Gereken 7 İlçeyi İPA Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayımladığı 'Kentsel Dönüşümde Rezerv Alan ve Riskli Alan Kavramlarına Dair Değerlendirme' raporunda İstanbul'da 200 bin yapıdan sadece 84 bini dönüştü, 7 ilçenin acil dönüşüme girmesi gerektiği belirtildi.