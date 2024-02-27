İBB'nin Planı Hazır: İstanbul'da Acil Dönüştürülmesi Gereken 7 İlçeyi İPA Açıkladı
İBB'nin Planı Hazır: İstanbul'da Acil Dönüştürülmesi Gereken 7 İlçeyi İPA Açıkladı
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İPA, "Kent Gündemi Serisi" son raporunda, rezerv alan ve riskli alan kavramları ve bu kavramların İstanbul’daki yansımalarını inceledi.
Belirlenen riskli alanların çoğunluğu kamu mülkiyetinde olurken, alanların genel olarak az katlı, düzensiz yapıların bulunduğu ve rantı yüksek alanlardan oluştuğu da vurgulandı.
İstanbul’da son 11 yılda 2000 yılı öncesi yapılan 800 bin binadan sadece 84 bini dönüşme uğradı.
Raporda, öncelikli dönüşüme girmesi gereken 7 ilçe de sıralandı. Bu ilçeler, Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olurken, ilan edilenden 5 kat fazla dönüşüme ihtiyaç olduğuna da dikkat çekildi.
Sadece Tuzla'da Bakanlığın ilan ettiğinden 38 kat fazla bir alanın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğu kaydedilen raporda, rezerv alan konusunda "en önemli ve en tehlikeli alanların başında" Kanal İstanbul güzergahının geldiği de belirtildi.
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Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanlarda, merkezi yönetime göre 500 bin, İPA’ya göre ise 2 milyon yeni nüfus artışı öngörülüyor.
Raporda ayrıca, önceki uygulamalara bakılarak yeni düzenlemeler incelendiğinde, "gelir adaletsizliği, mülksüzlesme ve barınma hakkına dair sorunların derinleşeceği, afete dayanıklı kentlerden ziyade finansal kaynak oluşturmaya yönelik adımlar atılacağı" değerlendirildi.
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