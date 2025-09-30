onedio
Hüseyin Günay Kimdir? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay Kaç Yaşında, Nereli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 18:39

Son günlerde NTV’nin Washington Temsilcisi Hüseyin Günay sıkça merak edilen isimlerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında yaptığı canlı bağlantılarla dikkat çekti. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen gazeteci hakkında en çok 'Hüseyin Günay kimdir, kaç yaşında, nereli' soruları soruluyor. İşte Hüseyin Günay’ın biyografisi ve merak edilen detaylar...

Hüseyin Günay Kimdir?

Hüseyin Günay Kimdir?

Hüseyin Günay, 1986 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Gazetecilik kariyerine BBC Türkçe’de başladı. Burada muhabirlik ve sunuculuk görevlerinde bulundu. Daha sonra NTV’ye geçti ve Washington Temsilciliği görevine getirildi.

Uzun süredir ABD’nin başkentinde görev yapan Günay, Beyaz Saray, Kongre ve Dışişleri Bakanlığı gibi diplomatik merkezlerden yaptığı canlı bağlantılarla gündeme gelmektedir. ABD’de Türkiye’yi ilgilendiren siyasi ve diplomatik gelişmeleri NTV ekranlarına taşımaktadır.

Hüseyin Günay Kaç Yaşında?

Hüseyin Günay Kaç Yaşında?

Hüseyin Günay, 5 Ağustos 1986 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

BBC Türkçe’de başladığı muhabirlik deneyiminden sonra NTV bünyesine katılmış, Washington Temsilciliği görevine atanmıştır. 39 yaşında olmasına rağmen ABD’de uzun süre görev yapmış olmasıyla tanınmaktadır.

Hüseyin Günay Nereli?

Hüseyin Günay, Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. 

İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından İngiltere ve ABD’de medya alanında görevler üstlenmiştir.

Hüseyin Günay Evli mi?

Hüseyin Günay, 2025 yılının Nisan ayında Özge Özdemir ile Miami’de evlenmiştir. Özge Özdemir, eğitim danışmanıdır ve ABD’de uluslararası eğitim alanında çalışmalar yürütmektedir.

