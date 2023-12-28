HPV Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi Bu İçerikte Anlatıyoruz!
HPV Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi Bu İçerikte Anlatıyoruz!
HPV'nin ne olduğu konusunda merak her geçen gün artıyor. Aslında bu sorunun cevabını almak için uzman doktorlarla görüşmek en doğru tercih olacaktır. Ancak doktorla görüşmeden önce bu içeriği okuyarak birkaç şey öğrenebilirsiniz.
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İlk olarak HPV'nin ne olduğuyla başlayalım...
HPV'nin birinden birine aktarılması ise cinsel temas yoluyla oluyor.
Eğer ki kadınlar düzenli bir şekilde jinekolojik muayene yaptırırlarsa HPV olup olmadıklarını öğrenebilirler.
Ancak elbette jinekolojik muayeneye gerek duyulmadan da HPV teşhisi koyulabiliyor.
Ancak şunu söylemek şart, HPV'nin belirli bir tedavisi yok.
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Kontroller büyük önem taşıyor çünkü HPV'nin bazı türleri rahim ağzı kanserine yol açabiliyor.
Hayatınızda HPV'nin olası kötü etkilerinden korunmak için aşı yaptırmak şart.
Yani özetle; HPV virüsünden korkmanıza gerek yok!
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