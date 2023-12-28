Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
HPV Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi Bu İçerikte Anlatıyoruz!

etiket HPV Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şeyi Bu İçerikte Anlatıyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 20:31

HPV'nin ne olduğu konusunda merak her geçen gün artıyor. Aslında bu sorunun cevabını almak için uzman doktorlarla görüşmek en doğru tercih olacaktır. Ancak doktorla görüşmeden önce bu içeriği okuyarak birkaç şey öğrenebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk olarak HPV'nin ne olduğuyla başlayalım...

HPV, cinsel temas yoluyla aktarılabilen bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon size geçtiğinde 'Nasıl benim başıma gelir?' diye kendinizi çok da üzmenizi önermeyiz çünkü HPV en yaygın bulaşıcı hastalıklardan biridir.

HPV'nin birinden birine aktarılması ise cinsel temas yoluyla oluyor.

Genital bölge teması, sıvı aktarımı veya enfekte biriyle cinsel ilişki yaşanması HPV'nin bulaşmasına sebep olabilir.

Eğer ki kadınlar düzenli bir şekilde jinekolojik muayene yaptırırlarsa HPV olup olmadıklarını öğrenebilirler.

Eğer ki kadınlar düzenli bir şekilde jinekolojik muayene yaptırırlarsa HPV olup olmadıklarını öğrenebilirler.

Biliyorsunuz ki 25'li yaşları geçtikten sonra her kadının yılda bir kez smear testi yaptırması gerekiyor. Hücrelerde bir değişim, anormal bir durum varsa smear testiyle bu durum ortaya çıkıyor.

Ancak elbette jinekolojik muayeneye gerek duyulmadan da HPV teşhisi koyulabiliyor.

Ancak elbette jinekolojik muayeneye gerek duyulmadan da HPV teşhisi koyulabiliyor.

Genital bölgede çıkan siğil ve kabartılar, kişilerin HPV virüsü taşıdığının göstergesi oluyor.

Bu gibi durumlarda siğillerden kurtulmak için krem, kriyoterapi ve koterizasyon tedavileri uygulanıyor. Bu tedaviler oldukça kısa süren işlemler.

Ancak şunu söylemek şart, HPV'nin belirli bir tedavisi yok.

Siğiller için çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor olsa bile HPV virüsünü vücuttan atmayı sağlayacak bilimsel kesin bir yol henüz yok. Ancak daha sağlıklı bir yaşam biçimi virüsle savaşırken avantaj sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kontroller büyük önem taşıyor çünkü HPV'nin bazı türleri rahim ağzı kanserine yol açabiliyor.

Kontroller büyük önem taşıyor çünkü HPV'nin bazı türleri rahim ağzı kanserine yol açabiliyor.

Bu durumla karşılaşmamak için kadınların düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırması gerekiyor. Böylece HPV'nin olası tehlikelerinden korunmak mümkün oluyor.

Hayatınızda HPV'nin olası kötü etkilerinden korunmak için aşı yaptırmak şart.

Gardasil isimli aşı, HPV'nin birçok türüne karşı koruma sağlıyor. Üstelik Gardasil-9 isimli aşı Türkiye'ye bu sene geldi ve o çok daha fazla HPV türünü kapsıyor.

Yani özetle; HPV virüsünden korkmanıza gerek yok!

HPV ile yaşamak çok da zor değil, hayatınızı çok da mahvedebilecek kadar etkili bir virüs değil. Gerekli önlemleri aldığınız ve doktor kontrolünde devam ederseniz HPV ile savaşırken korkmanıza hiç gerek yok!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?