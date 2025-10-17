Hindistan’a Giden Türk Gezgin Açık Suların İçilmemesi Gerektiğini Anlatırken Tesadüfen Sebebini de Görüntüledi

Barış Çebin adlı içerik üreticisi Hindistan seyahatinde deneyimlediği bir durumu paylaşarak gitmeyi düşünenlere küçük bir uyarıda bulundu. Biliyorsunuz ki Hindistan hijyen seviyesi ile meşhur. Barış Çebin de açık suların tüketilmemesi gerektiğini sebebiyle videosunda anlatmıştı. Yaşanan tesadüf de kameraya yansıyınca neden içilmemesi gerektiğini kanıtınıyla görmüş olduk. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte video 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan sürekli eleştirilse de popülerliğini koruyor.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın