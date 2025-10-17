onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hindistan’a Giden Türk Gezgin Açık Suların İçilmemesi Gerektiğini Anlatırken Tesadüfen Sebebini de Görüntüledi

Hindistan’a Giden Türk Gezgin Açık Suların İçilmemesi Gerektiğini Anlatırken Tesadüfen Sebebini de Görüntüledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.10.2025 - 13:11

İçerik Devam Ediyor

Barış Çebin adlı içerik üreticisi Hindistan seyahatinde deneyimlediği bir durumu paylaşarak gitmeyi düşünenlere küçük bir uyarıda bulundu. Biliyorsunuz ki Hindistan hijyen seviyesi ile meşhur. Barış Çebin de açık suların tüketilmemesi gerektiğini sebebiyle videosunda anlatmıştı. Yaşanan tesadüf de kameraya yansıyınca neden içilmemesi gerektiğini kanıtınıyla görmüş olduk. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte video 👇

Hindistan sürekli eleştirilse de popülerliğini koruyor.

Hindistan sürekli eleştirilse de popülerliğini koruyor.

Özellikle gezginlerin muhakkak gezip gördüğü deneyimler edinmeyi sevdiği bir yer. Ancak sosyal medyada Hindistan’a dair yapılan paylaşımlar kullanıcılara her daim, “madem öyle neden Hindistan’a gidiyorsunuz” dedirtiyor. Barış Çebin’in videosuna da benzer yorumlar geldi. Siz ne düşünüyorsunuz?

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın