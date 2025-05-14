Herkesin Olmak İstediği O Sınıf: Dizi ve Filmlerde Görüp İçinde Bulunmak İstediğimiz 12 Sınıf
Kimimiz sıralarda şarkılar söyledik, kimimiz hayaller kurduk, kimimiz de sessizce büyüdük... Dizi ve filmlerde gördüğümüz o unutulmaz sınıflar, hepimizin anılarında yer etti. Şimdi gelin, ders ziline aldırmadan, hayalimizin peşinden koşalım ve en çok olmak istediğimiz o efsane sınıflara birlikte göz atalım!
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1. Hababam Sınıfı
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2. "Hayat Bilgisi" Sınıfı
3. "Lise Defteri" Sınıfı
4. "Koçum Benim" Sınıfı
5. "Arka Sıradakiler" Sınıfı
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6. "Pis Yedili" Sınıfı
7. "Ölü Ozanlar Derneği" Sınıfı
8. "Harry Potter" Sınıfı
9. "Glee" Sınıfı
10. "Elite" Sınıfı
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11. "Derry Girls" Sınıfı
12. "Stranger Things" Sınıfı
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