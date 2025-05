Herkesin Olmak İstediği O Sınıf: Dizi ve Filmlerde Görüp İçinde Bulunmak İstediğimiz 12 Sınıf

Dostluklar, aşklar, maceralar... Hayat Bilgisi'nin sınıfında her şey fazlasıyla gerçek ve fazlasıyla sıcaktı. Afet Öğretmen’in rehberliğinde, öğrenciler hayatın kendisini öğreniyordu. Törpülenmemiş gençlik heyecanı, mahalle ruhu ve kalpten gelen dayanışma bu sınıfta hep vardı. Dersler bazen ikinci planda kalırdı çünkü esas mesele iyi bir insan olmaktı. Her şey yaşanırdı ama sonunda her öğrenci biraz daha büyümüş olurdu. Bu sınıf, 2000'ler gençliğinin kalbinde kocaman bir pencere açtı. Hepimizin içinde bir Kikirik kaldı be! Hoca camide!