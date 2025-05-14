Herkesin Olmak İstediği O Sınıf: Dizi ve Filmlerde Görüp İçinde Bulunmak İstediğimiz 12 Sınıf

Bu listeye tabii ki onunla başlıyoruz! Türk sinemasının en sıcak, en komik ve en yaramaz sınıfı: Hababam Sınıfı! Burada olmak, ders kaçırmanın, şamata yapmanın ama aynı zamanda dostluk, sadakat ve hayat bilgisi öğrenmenin diğer adı. Mahmut Hoca’dan kaçarken hayatın gerçeklerini öğrenir, birbirinize türlü şakalar yaparken kardeş gibi olurdunuz. O sınıfta hiçbir şey sadece bir ders değildi. Her şey hayata dair birer dersti. Sarı sıraların üzerinde kaymak, zil çalınca koşa koşa kaçmak, yoklama defterine türlü numaralar çevirmek... Efsane olmak için diploma gerekmezdi burada Çünkü mezun olunan yer kalptir, kağıt değil! Aç kapıyı Veysel efendi, biz geldik!