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Her Yerde Serinleyebilmenizi Sağlayacak Çanta Boy Taşınabilir Vantilatörler

etiket Her Yerde Serinleyebilmenizi Sağlayacak Çanta Boy Taşınabilir Vantilatörler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 01:33

Yaz sıcaklarında serinlemenizi sağlayacak en kullanışlı el fanlarını sizler için bir araya getirdik! Şarj edilebilir modellerden masaüstü kullanımına kadar geniş bir yelpazede öne çıkan ürünlerin hepsini içerikte bulabilirsiniz. Mini boyutlarıyla taşıması kolay, USB şarj olanaklarıyla pratik çözümler sunan el fanları aşağıda!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mucosan Şarjlı Mini Katlanabilir Masaüstü El Vantilatörü Soğutucu Fan

1. Mucosan Şarjlı Mini Katlanabilir Masaüstü El Vantilatörü Soğutucu Fan

Bu mini şarjlı masaüstü standlı el fanı, sıcak günleri meltem serinliğine dönüştüren pratik bir çözüm. Taşınabilir ve USB girişi ile kolayca şarj edilebilir özellikte olan bu fan, yolculukta, işyerinde veya piknikte her yere kolayca taşınabilir. Estetik görünümü ve yumuşak renkleri ile dikkat çeken fan, kullanım kolaylığı sağlayan silikon kaplama sapıyla da öne çıkıyor. 3 farklı hız seviyesine sahip olan fanı, isterseniz elde tutarak isterseniz masa üstüne yerleştirerek kullanabilirsiniz.

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2. Chronus Mini El Fanı Taşınabilir Kişisel Fan

2. Chronus Mini El Fanı Taşınabilir Kişisel Fan

Bu portatif mini fan, 5000 mAh büyük kapasiteli pil ile uzun süreli kullanım sağlar. Dijital ekranı sayesinde kalan gücü kolayca görebilirsiniz, böylece ani kapanmaları önleyebilirsiniz. USB şarj edilebilir özelliği ve 90 derece ayarlanabilen katlanabilir tasarımıyla çok yönlü bir kullanım sunar. El tipi fan olarak kullanılabileceği gibi çıkarılabilir kordon ile boyun fanı olarak da kullanılabilir. Ayrıca çıkarılabilir tabanı sayesinde masa üzerinde küçük bir masa fanı olarak da kullanılabilir. 5 farklı hız ayarı ile istediğiniz rüzgar hızını seçebilirsiniz.

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3. Kiwi KFAN-7606 El Fanı Vantilatör

3. Kiwi KFAN-7606 El Fanı Vantilatör

Bu 5 cm çapındaki mini fan, yüksek hız performansı ve 3 hız ayarı ile serinlik sunar. Teleskopik ve katlanabilir yapısı sayesinde kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. Aşağı ve yukarı eğilebilir kafa ayarı ile istediğiniz açıyı ayarlayabilir, tel parmak koruması sayesinde güvenli kullanım sağlayabilirsiniz. Sessiz çalışma özelliği ile de dikkat çeken bu fan, her ortamda serinliği yanınızda getirir.

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4. Spigen Airnic Taşınabilir USB Şarj Edilebilir Mini El Fan

4. Spigen Airnic Taşınabilir USB Şarj Edilebilir Mini El Fan

Spigen Airnic Taşınabilir USB Şarj Edilebilir Mini El Fanı, 5 kademeli hız ayarı ile serinliği her an yanınızda taşımanızı sağlar. Dahili 2600mAh güçlü bataryası ile 12 saate varan çalışma süresi sunan bu fan, hem dayanıklı yapısı hem de katlanabilir tasarımı ile kolayca taşınabilir. Airnic Modu sayesinde tek dokunuşla maksimum rüzgar hızı elde edebilir, ince ve şık tasarımıyla her ortamda kullanabilirsiniz. 5V 1A giriş gücü ve 4-4,5 saatlik şarj süresiyle düşük hızda 12 saat, yüksek hızda 3 saat kesintisiz serinlik sağlar.

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5. Zeeful Kedi Kulaklı Taşınabilir El Tipi Fan

5. Zeeful Kedi Kulaklı Taşınabilir El Tipi Fan

Bu güçlü mini fan, 14500 lityum pil ile çalışarak yüksek performans sunar ve 3-4 saat çalışma süresi sağlar. USB şarj kablosuyla kolayca şarj edilebilir, normal priz, bilgisayar, araç şarj cihazı veya USB girişine sahip herhangi bir cihazla kullanabilirsiniz. Katlanabilir tasarımı sayesinde bir saniyede taşınabilir bir mini fandan küçük bir USB masa fanına dönüşür, açık hava etkinlikleri ve ofis için idealdir. Üç ayarlanabilir hız seviyesi ve dakikada 8200 devirle dönen beş fan kanadı ile serinlik sağlar.

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6. Zeeful Taşınabilir El Spreyli Fan

6. Zeeful Taşınabilir El Spreyli Fan

Bu sprey fanı, hızlı soğutma ve nemlendirme özellikleriyle masaüstünüzde harikalar yaratır. Güçlü motoru ve esnek fan kanatları sayesinde her yerde serinlik keyfi sunar. Hidrasyon soğutma spreyi, ince su sisi ile serinlik hissi verirken, 4 hız kademeli ayarlanabilir fan ve sprey kombinasyonu mükemmel bir ikili oluşturur.

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7. Xfamily Cndb 01 4000MAH Büyük Kapasiteli Boyun Fanı

7. Xfamily Cndb 01 4000MAH Büyük Kapasiteli Boyun Fanı

Bu modern fan, toz ve tere karşı korumalı yarı kapalı hava girişi ile donatılmış. 4000mAh büyük kapasiteli lityum pil, 3 saatlik şarjla 6 saatlik serinletme sunuyor. 78 delikli halka şeklindeki boyun tasarımı, büyük hava akışı sağlarken sarılmış fan bıçakları saç karışmasını önler. 360 derece dairesel yumuşak rüzgar ve üç vitesli hız ayarı ile bu fan, hafifliği ve sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli fırçasız motoru ve çok aşamalı hava kanalı tasarımı sayesinde gürültü seviyesi minimumda tutuluyor. Micro USB ile kolayca şarj edilebilir ve konforlu bir serinlik sağlar.

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8. soobu Mini el vantilatörü

8. soobu Mini el vantilatörü

1200 mAh yüksek yoğunluklu pil ile çalışan bu hafif ve taşınabilir el fanı, tam şarjla 3 saat serinletme sağlar. USB şarj edilebilir özellikteki bu fan, güç göstergesiyle her zaman pil durumunu kontrol etmenizi sağlar; kırmızı ışık şarj olurken, mavi ışık ise tamamen şarj olduğunu gösterir. Üç ayarlanabilir hız seviyesi ile yumuşak, serin veya güçlü rüzgar seçenekleri sunan bu fan, yazın sıcak günlerinde serin ve rahat kalmanızı sağlar. Bu şık ve pratik cihazla yazın tadını çıkarın!

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9. KENSUKA Mini USB Vantilatör

9. KENSUKA Mini USB Vantilatör

Enerji tasarruflu 2000 mAh pili ile bu mini vantilatör, 6 saat boyunca serinletici hava sunuyor! Sevimli ve taşınabilir tasarımıyla dikkat çeken bu fan, dinamik denge teknolojisi sayesinde rahat bir kullanım sağlıyor. Üç ayarlanabilir rüzgar hızı ile serinlik seviyesini kontrol edebilir, masa vantilatörü veya şemsiye altında boyun fanı olarak kullanabilirsiniz. Bu fan, yazın sıcağında serinlemenin en tatlı ve pratik yolu!

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10. Elprico- Taşınabilir Pervanesiz USB El Fanı

10. Elprico- Taşınabilir Pervanesiz USB El Fanı

Bu şarj edilebilir ve taşınabilir fan, üç hız kontrolü ile serinleme keyfini katlıyor! Hafif ve pratik tasarımı sayesinde elde taşınabilir veya masaüstü kullanımı için ideal. Ayrılabilir tabanı ve cep telefonu standı olarak kullanılabilmesiyle yaz boyu serinlik ve konfor sunuyor. Bıçaksız tasarımı ise güvenli kullanım sağlarken, taze renk şemaları ile hem iç hem de dış mekanda göz alıcı bir hava katıyor.

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11. JISULIFE El vantilatörü

11. JISULIFE El vantilatörü

Bu mini fan, teknolojinin son harikası! Tam şarjla 21 saat çalışabilen bu fan, 3400 devir/dakika hızıyla sizi serinletecek. Katlanabilir ve mini boyutuyla cebinize sığarken, aynı zamanda powerbank fonksiyonu ve sessiz çalışmasıyla da hayatınızı kolaylaştırıyor. El feneri fonksiyonuyla karanlıkta bile yanınızda olacak bu fan, bilek bandı sayesinde de taşınabilirlik sunuyor. USB ile hızlıca şarj edilebilen bu pratik cihaz, hediye olarak da harika bir seçenek!

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