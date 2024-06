Her Yerde Serinleyebilmenizi Sağlayacak Çanta Boy Taşınabilir Vantilatörler

Spigen Airnic Taşınabilir USB Şarj Edilebilir Mini El Fanı, 5 kademeli hız ayarı ile serinliği her an yanınızda taşımanızı sağlar. Dahili 2600mAh güçlü bataryası ile 12 saate varan çalışma süresi sunan bu fan, hem dayanıklı yapısı hem de katlanabilir tasarımı ile kolayca taşınabilir. Airnic Modu sayesinde tek dokunuşla maksimum rüzgar hızı elde edebilir, ince ve şık tasarımıyla her ortamda kullanabilirsiniz. 5V 1A giriş gücü ve 4-4,5 saatlik şarj süresiyle düşük hızda 12 saat, yüksek hızda 3 saat kesintisiz serinlik sağlar.

