Her Yerde Serinleyebilmenizi Sağlayacak Çanta Boy Taşınabilir Vantilatörler
Her Yerde Serinleyebilmenizi Sağlayacak Çanta Boy Taşınabilir Vantilatörler
Yaz sıcaklarında serinlemenizi sağlayacak en kullanışlı el fanlarını sizler için bir araya getirdik! Şarj edilebilir modellerden masaüstü kullanımına kadar geniş bir yelpazede öne çıkan ürünlerin hepsini içerikte bulabilirsiniz. Mini boyutlarıyla taşıması kolay, USB şarj olanaklarıyla pratik çözümler sunan el fanları aşağıda!
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Bu içerik 13.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Mucosan Şarjlı Mini Katlanabilir Masaüstü El Vantilatörü Soğutucu Fan
2. Chronus Mini El Fanı Taşınabilir Kişisel Fan
3. Kiwi KFAN-7606 El Fanı Vantilatör
4. Spigen Airnic Taşınabilir USB Şarj Edilebilir Mini El Fan
5. Zeeful Kedi Kulaklı Taşınabilir El Tipi Fan
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6. Zeeful Taşınabilir El Spreyli Fan
7. Xfamily Cndb 01 4000MAH Büyük Kapasiteli Boyun Fanı
8. soobu Mini el vantilatörü
9. KENSUKA Mini USB Vantilatör
10. Elprico- Taşınabilir Pervanesiz USB El Fanı
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11. JISULIFE El vantilatörü
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