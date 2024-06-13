Her Yerde Serinleyebilmenizi Sağlayacak Çanta Boy Taşınabilir Vantilatörler

Bu portatif mini fan, 5000 mAh büyük kapasiteli pil ile uzun süreli kullanım sağlar. Dijital ekranı sayesinde kalan gücü kolayca görebilirsiniz, böylece ani kapanmaları önleyebilirsiniz. USB şarj edilebilir özelliği ve 90 derece ayarlanabilen katlanabilir tasarımıyla çok yönlü bir kullanım sunar. El tipi fan olarak kullanılabileceği gibi çıkarılabilir kordon ile boyun fanı olarak da kullanılabilir. Ayrıca çıkarılabilir tabanı sayesinde masa üzerinde küçük bir masa fanı olarak da kullanılabilir. 5 farklı hız ayarı ile istediğiniz rüzgar hızını seçebilirsiniz.

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