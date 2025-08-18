Her Yaz Merak Konusu: Termal Su Ne İşe Yarar, Faydaları Nedir?

Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklar arttıkça, hem serinlemek hem de sağlığımıza katkı sağlamak için pek çok farklı yöntem devreye girer. İşte tam da bu noktada, son yıllarda adını daha sık duymaya başladığımız bir mucizevi doğal kaynak: Termal su. Eğer termal su hakkında çok fazla bilgi sahibi değilseniz ya da sadece 'faydalıymış ama ne işe yaradığını pek bilmiyorum' diyorsanız, sizi buraya alalım.

Gelin, termal suyun ne olduğu ve nasıl faydalar sunduğuna daha yakından bakalım.